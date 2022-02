Este miércoles se celebra una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados al Gobierno de Pedro Sánchez donde se hablará de las elecciones de Castilla y León y la situación de Ucrania. Sigue en directo la última hora sobre la actualidad política.

Sesión de control, en directo:

10:36. El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal pregunta a Félix Bolaños: «¿Qué valoración hace el Gobierno de la rebaja de calificación a la democracia española en el índice de calidad democrática del diario The Economist?».

10:30. Bolaños responde a Bermúdez: «Quiero defender la profesionalidad y el rigor del CIS y de sus profesionales, así como la trayectoria de su presidente. No ataquen a las instituciones públicas ni a los funcionarios. Todo esto es una cortina de humo para tapar su fracaso en las elecciones de Castilla y León».

10:29. El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro pregunta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: «¿Cuándo va a destituir el Gobierno al señor Tezanos como Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)?».

10:25. Alegría responde a Moneo: «Este Gobierno hace y hará todo lo que está en sus manos, como no puede ser de otra manera».

10:23. La diputada del PP Sandra Moneo, pregunta a la ministra de Educación, Pilar Alegría: «¿Qué va a hacer el Gobierno para que se cumpla la ley en las escuelas españolas?».

10:19. Sánchez responde a Lorite: «Se lo volveré a repetir, lo que va a hacer este Gobierno es iniciar un diálogo transparente con los partidos, instituciones y agentes sociales para abordar el futuro de la red de carreteras del Estado. No hay ningún modelo en concreto para su entrada en vigor».

10:17. El diputado del PP Andrés Lorite pregunta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez: «¿Qué nuevas cargas planea imponer el Gobierno a los españoles en la futura ley de movilidad?».

10:12. Marlaska responde a Gil Lázaro: «No hay, ni ha habido ni habrá ninguna modificación de la ley penitenciaria, siempre se va a cunplir con la ley. Se trasladaron 575 presos etarras mientras ETA asesinaba y nos mataba en silencio durante los gobiernos en los que estaba usted».

10:10. El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pregunta a Fernando Grande-Marlaska: «¿Por qué ha ocultado que el Ministerio del Interior está en permanente contacto con representantes de los presos de ETA a fin de cumplir sus exigencias?».

10:05. Marlaska responde a Mateu: «No venga aquí con bulos o falsedades, dígame en que punto del informe de la Guardia Civil se hace referencia a esa circunstancia. En cuestión de traslados, durante sus gobiernos trasladaban a presos mientras ETA mataba».

10:03. El diputado del PP Jaime Mateu pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: «¿Estaba el Ministro del Interior al corriente de la existencia de canales soterrados de negociación con representantes del mundo proetarra para programar la concesión de privilegios a los presos de ETA?».

10:00. Albares responde a Nogueras: «Las concesiones corresponde a cada estado miembro. Los criterios de evaluación sí que son comunes y España las tiene incorporadas. Cada operación se evalúa según criterios y circunstancias individualizadas».

09:57. La diputada de JxCAT Míriam Nogueras pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: «¿Cree el Gobierno que la solicitud de información que el Servicio Europeo de Acción Exterior formulará a las autoridades españolas acerca de la exportación de armas a Turquía es oportuna?».

09:53. Díaz responde a Egea: «Lo que comparte es que en mi país se aplique de una vez la progresividad fiscal que está recogida en la Constitución española».

09:51. El diputado del PP Teodoro García Egea pregunta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: «Le voy a dar un dato real, el domingo los ciudadanos de Castilla y León castigaron su gestión. Los españoles están peor que antes de su llegada al Gobierno, así es el efecto Díaz ¿Comparte la vicepresidenta segunda la subida de impuestos propuesta para los trabajadores?».

09:48. Calviño responde a Espinosa de los Monteros: «La respuesta que hemos dado a la pandemia ha sido eficaz para proteger al empleo, las empresas y las rentas de la familia. A mí me preocupa mucho la subida de los precios energéticos, por eso estamos tomando medidas a corto plazo basadas en la bajada de impuestos, justo lo contrario de lo que usted dice que estamos haciendo».

09:44. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pregunta a Nadia Calviño: «Los españoles han sufrido más que ningún país de Europa en materia económica. Los españoles son un 6% más pobres que el año pasado, se acuerdan mucho de ustedes ¿Por qué el Gobierno es incapaz de luchar contra la inflación?».

09:43. Calviño responde a Gamarra: «Las mejores expectativas del plan de recuperación ya se están cumpliendo. Vamos a tener una recuperación fuerte y una modernización a corto plazo».

09:41. Gamarra a Calviño: «El único crecimiento que están experimentando los españoles es la inflación o el precio de la gasolina».,

09:40. Calviño responde a Gamarra: «Los fondos europeos y el plan de recuperación es una oportunidad extraordinaria de nuestro país para aumentar el crecimiento potencial por encima del 2%».

09:39. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, pregunta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño: «Usted nos dijo que los fondos europeos generarían un crecimiento adicional de 2,6 puntos, y hasta el momento nada ¿Cuál será la aportación de los fondos europeos al crecimiento económico y al empleo en 2022?».

09:36. Ribera responde a Ruiz de Pinedo: «Creo que hemos sido claros, este Gobierno considera que la comisión europea comete un error con su política de integrar a la energía nuclear como energía verde».

09:34. El diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo pregunta a Teresa Ribera: «¿Comparte el Gobierno la decisión de la Comisión Europea de considerar la nuclear como energía ‘verde’?».

09:31. Ribera responde a Esteban: «Compartimos esa preocupación y la necesidad de proteger el clima y la diversidad. Creemos que es importante trabajar con anticipación para la conectividad de esos corredores verdes».

09:28. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, pregunta a Teresa Ribera: «¿Considera usted que es un momento crucial para dotar de coherencia a la Red Natura 2000 en colaboración con las Comunidades Autónomas?».

09:23. Ribera responde a Errejón: «Vamos a seguir trabajando en la misma línea de firmeza y de defensa de la legalidad. Es indignante utilizar la fálsela y la mentira para atacar a algo que es patrimonio de la humanidad, como es Doñana».

09:22. El diputado de Más País Íñigo Errejón pregunta a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera: «¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger Doñana?».

09:21. Sánchez a Rufián: «Yo no me alegro del auge de la ultraderecha en el país. Es más, ayer ofrecí la abstención del PSOE en Castilla y León y en todos los territorios de nuestro país para siempre. Siempre pasa algo con la izquierda soberanista cuando trata de dar lecciones a la izquierda española. A mí nadie me da carnets de izquierda, y menos ustedes».

09:20. Rufián a Sánchez: «El lobo se puede comer al PP, Vox se puede comer al PP. Entiendo que eso le pueda preocupar. ¿Pero para qué esto, de qué sirve eso? El lobo siempre morderá siempre también a ustedes. Creemos que usted tiene la oportunidad de dejar la mesa de negociación porque igual piensa que eso nos desgasta. Quién crea que si la mesa solamente perjudica al independentismo, se equivoca, porque sería un fracaso de la izquierda también».

09:18. Sánchez responde a Rufián: «Yo creo que sí. Creo que con las dificultades de la pandemia, se está cumpliendo con la hoja de ruta. Los datos están ahí. Hemos respondido a la pandemia y lideramos la recuperación. Los fondos europeos pueden ayudar a esa transformación que necesita el país».

09:17. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pregunta a Pedro Sánchez: «¿Piensa el Gobierno que está cumpliendo con los objetivos sociales del pacto de Legislatura?».

09:16. Abascal a Sánchez: «Señor Sánchez, la factura de la luz y del gas, menos demagogia».

09:15. Sánchez responde a Abascal: «Usted ha hablado de las matemáticas y de la perspectiva de género, acaban de detener a un hombre por matar a su pareja, no se puede frivolizar con la violencia de género. Hace pocos días le vi con Le Pen, Orbán o el ministro polaco. Viktor Orbán modificó una ley para identificar a los homosexuales».

09:10. El líder de Vox, Santiago Abascal, pregunta a Pedro Sánchez: «¿Qué medidas piensa acometer el Gobierno para terminar con esta dependencia energética que está empobreciendo España y arruinando a los españoles? Su Gobierno y sus socios han perdido el contacto con la calle. A la gente le preocupa poder tener una familia o pagar la factura de la luz».

09:08. Sánchez a Casado: «Hay que desbloquear el CGPJ en los próximos meses para cumplir con la Constitución. A usted le ha llegado la hora de la verdad, tiene que decir si le abre las puertas de un Gobierno a la ultraderecha o no. Creó una trampa y ahora está atrapado. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero primero tiene que pedir ayudar y luego explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos».

09:07. Casado a Sánchez: «Hasta The Economist dice que desde que gobierna, nuestra democracia se ha vuelto defectuosa. Deje que los jueces elijan a los jueces para renovar el CGPJ. En esta cámara se ha vulnerado el derecho del voto de un diputado. Nosotros estamos con las víctimas y no con los verdugos».

09:06. Sánchez responde a Casado: «No contribuir a deteriorar las instituciones significa también responder con educación y no entrar en sus provocaciones e insultos. Entre todos podemos contribuir a fortalecer la democracia».

09:05. El líder del PP, Pablo Casado, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Le tengo que felicitar un feliz año nuevo porque lleva sin aparecer dos meses y le ha dado tiempo a perder otras elecciones. Lo más grave es que usa las instituciones penitenciarias para negociar con un asesino con tal de mantenerse en la Moncloa ¿Cuándo va a dejar de deteriorar las instituciones?».

09:02. Comienza la sesión de control. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ordena un minuto de silencio por el barco pesquero gallego naufragado en las costas de Canadá.

08:51. En unos minutos comenzará la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

08:30. El conflicto de Ucrania con Rusia también copará esta sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez. Los miembros del Ejecutivo tendrán que responder a un total de 18 preguntas parlamentarias.

08:15. Esta sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez llega tras las elecciones autonómicas de Castilla y León. El PP fue primera fuerza política en la región tras el batacazo electoral del PSOE. Podemos y Ciudadanos también se hundieron y Vox irrumpió con fuerza en el Parlamento regional.

08:00. Este miércoles tiene lugar la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Se trata de la segunda del año y la primera a la que asiste el presidente del Gobierno, después de ausentarse la última vez, debido a que se encontraba de viaje oficial para visitar el pabellón de España en la Expo de Dubái.