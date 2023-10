Abascal anima a «abatir» a los «desalmados» que cometen atentados islamistas en Europa

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha instado a «abatir» a los «desalmados» que cometen atentados islamistas en Europa. También ha pedido reforzar los controles sobre la inmigración para evitar que entren en territorio europeo, además de «hacer responsables a quienes les han abierto las puertas».

«Hay que abatirles, sí, a todos los desalmados que traen odio, dolor y muerte. Y a ser posible hay que abatirles antes de maten a un solo inocente. En Barcelona, en Bruselas o en Israel. Pero antes hay que impedirles entrar, y hay que hacer responsables a quienes les han abierto las puertas», ha afirmado Abascal en una mensaje colgado en las redes sociales.

El líder de Vox se ha mostrado de esta forma después de confirmarse que la policía belga abatiese al autor del atentado en Bruselas de este lunes, que dejó dos muertos y un herido con un arma automática. Lo hizo al grito de «¡Alá es grande!». La ministra de Interior belga, Annelies Verlinden, ha confirmado este martes que el abatido lleva la misma arma automática que se usó durante el ataque.

Se trata de Abdesalem, un tunecino de 45 años. Las autoridades belgas le han abatido tras un intercambio de disparos en el barrio de Scharebeek, en el que aparentemente tenía su residencia. Este barrio es conocido en Bruselas por tener una mayor concentración de inmigrantes árabes. Contaba con una orden de expulsión tras ser rechazada su solicitud de asilo.

El atentado se produjo este lunes pasadas las 19:00 horas, una hora antes de que comenzase el partido de clasificación para para la Eurocopa de 2024 entre Bélgica y Suecia en el estado Rey Balduino de Bruselas. El ataque terrorista provocó la suspensión de este evento.

«Es insoportable»

Tras conocerse este atentado, Santiago Abascal instó a no dejar entrar a ningún «inmigrante fundamentalista más en Europa» con el fin de evitar atentados islamistas. «Es insoportable. Ni un inmigrante fundamentalista más en Europa. Ni una mezquita radical más. Ni un euro más a las mafias del tráfico de personas. Ni una lección más de quienes los traen. Ni un gueto más. Defendamos Europa ya de esta lacra. El multiculturalismo es un suicidio», afirmó en las redes sociales.

El autor del último atentado terrorista en Bruselas compartió dos vídeos en la redes sociales en el que reivindicó la acción y mostrando su lealtad al Estado Islámico (ISIS) con el objetivo de «vengar a los musulmanes».

El terrorista islamista estaba fichado por los servicios de seguridad y que estaba considerado como un radical al contar con antecedentes desde hace casi una década. Así lo revelaron en una comparecencia ante los medios el ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, junto al primer ministro, Alexander De Croo.

«El sospechoso solicitó asilo en nuestro país en 2019. Había sido investigado por trata de personas, residencia ilegal y poner en peligro la seguridad del Estado. En 2016, una información no confirmada transmitida por un servicio de policía extranjero indicaba que el hombre tenía un perfil radicalizado y quería partir hacia una zona de conflicto para la yihad. La información fue verificada pero no se pudo hacer nada con ella. No hubo indicios concretos de radicalización», aseguró De Croo.

Además, el terrorista de origen tunecino tenía abierta una orden de expulsión tras ser rechazada su solicitud de asilo, según reveló el secretario de Estado de Inmigración belga, Theo Francken.