Sanidad niega un «gran aumento» de viruela del mono pese a que España lidera los contagios en la UE

El Ministerio de Sanidad no quiere perder la calma ante la declaración de la OMS de emergencia de salud pública internacional por el brote de viruela del mono. Una postura sorprendente, dado que España se encuentra a la cabeza de Europa por número de casos. Sin embargo, los mensajes que salen del departamento de Mónica García no invitan a la preocupación, a lo que se suma que nuestro país no ha activado ningún plan específico y de gran alcance para contener el virus. Concretamente, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha descartado que en España haya un «gran» aumento de casos, pese que nuestro país lidera el incremento de contagios en la Unión Europea.

«En España no tenemos un aumento de casos grande», ha explicado este jueves. El director general de Salud Pública achaca este primer puesto a que «España es un lugar con mucho paso, con muchas personas de diferentes lugares y muchos eventos».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó este miércoles la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox -anteriormente conocido como viruela del mono- en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal. El organismo advierte de la detección y difusión rápida de la cepa, además de su expansión por distintos países y «el potencial de una ampliación más amplia en África y más allá». «Es muy preocupante», avisó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El virus ha provocado ya 14.000 diagnósticos y 524 muertes en lo que va de año.

La amenaza sanitaria internacional que ya representa la viruela del mono ha irrumpido sin que el Gobierno haya puesto en marcha la anunciada Agencia Estatal de Salud Pública, cuya misión es, precisamente, la detección precoz y respuesta rápida a las emergencias de este tipo. El Consejo de Ministros aprobó su creación en enero de este año, pero, por ahora, el proyecto sigue encallado en su tramitación parlamentaria, eternizado en el trámite de enmiendas. El propio Gullón admitió hace unos meses que la agencia no estaría en funcionamiento hasta 2025.

Ante la nueva declaración de emergencia, el Ministerio de Sanidad ha informado que el próximo lunes 19 de agosto tendrá lugar una reunión de un grupo técnico para poner en común y discutir las actuaciones para hacer frente a la viruela del mono. En el encuentro participarán el Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología, la División de VIH y Vacunas.

Ese mismo día 19, España participará en el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE junto al resto de países para analizar la situación. Además, el ministerio de Mónica García ha comunicado que el día 20 se reunirá la ponencia de alertas de la que forman parte los representantes de todas las comunidades autónomas para debatir si se modifica alguna recomendación de vigilancia o vacunación.

Críticas a Mónica García

La viruela del mono es una zoonosis viral que se ha detectado principalmente en regiones de África central y occidental. En los últimos años, su aparición en otros continentes ha encendido las alarmas internacionales. La OMS, reconociendo el potencial de brotes globales, ha emitido una nueva alerta internacional, para que los países refuercen la vigilancia y se adopten medidas preventivas.

Esta organización lanzó su primera alerta sobre la viruela del mono en 2022, cuando se reportaron los primeros casos fuera de África. Desde entonces, se ha instado a los países a mejorar sus sistemas de detección y respuesta. Según la OMS, es crucial que los gobiernos actúen con rapidez para contener una posible propagación del virus, cosa que en España, con Mónica García en el Ministerio de Sanidad, aún no ha hecho. Hasta ahora, sólo se ha limitado a señalar que las personas con una sola dosis de la vacuna deben ponerse la segunda.

Diversos expertos y organizaciones de salud han criticado abiertamente la gestión de la ministra García. Argumentan que su falta de acción ante las advertencias de la OMS puede contribuir a la propagación del virus en este país porque, aun teniendo las competencias en Sanidad las comunidades autónomas, en este tipo de alertas debe ser el Ministerio de Sanidad quien tutele nuevas medidas de control.