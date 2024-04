Sánchez usa a niños refugiados para jalear su Estado palestino sin el aval de la UE

Pedro Sánchez sigue empeñado en reconocer de forma unilateral el Estado palestino sin el aval de la Unión Europea. De hecho, este lunes aseguró que su intención era que España reconozca Palestina como Estado antes del verano. Ya en Amán, la capital de Jordania, Sánchez ha visitado este martes un campo de refugiados palestinos que tuvieron que huir de la Franja de Gaza por los bombardeos. Durante dicha visita ha aprovechado la situación de vulnerabilidad de niños y jóvenes para fotografiarse con ellos en sus fines propagandísticos de reivindicarse como un actor protagonista de primer orden en la solución del conflicto entre Israel y Hamás.

El jefe del Ejecutivo ha visitado el campo de refugiados de UNWRA, Jabal al-Hussein, para saber cómo viven y trabajan en una escuela de niñas que tuvieron que abandonar su país por culpa del conflicto armado. Tras un paseo por las instalaciones, conociendo la labor que se desarrolla y el ecosistema en el que viven estos refugiados, ha mantenido una charla de unos veinte minutos con un grupo de niños y jóvenes que hace unos meses conviven en este espacio situado al norte de Amán.

Además, en una declaración posterior, también ha prometido una mayor inversión española para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados a la vez que reclamaba el mismo compromiso por parte de otros países. Este año, según ha trasladado el presidente del Gobierno, España tiene previsto entregar 24,5 millones de euros para la atención de los refugiados.

Pedro Sánchez ha aprovechado su primera intervención pública durante la gira por Oriente Medio para reclamar «un alto al fuego permanente» que sirva como primer paso para «el reconocimiento del Estado palestino por parte de aquellos que no lo hemos hecho aún y el del Estado de Israel por parte de la comunidad internacional».

Desde este campo de refugiados, a escasos kilómetros de la capital jordana, Sánchez ha reclamado a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. En este sentido también ha exigido a Jerusalén que aclare las circunstancias del ataque a la ONG del chef español José Andrés que ha provocado la muerte de siete de sus trabajadores.

«Exijo y espero que el Gobierno israelí aclare las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de siete personas que sólo hacían cooperar», ha señalado en el campamento de Jabal al-Hussein.

Sánchez y el Estado palestino

Este lunes, en el avión que le trasladaba a Jordania, Pedro Sánchez reconoció ante los periodistas elegidos por La Moncloa que viajaban con él a bordo de su avión, su voluntad de que España reconozca a Palestina como Estado antes del verano. Aunque sin los apoyos parlamentarios para ello, el Gobierno optará por un reconocimiento mediante el Consejo de Ministros que no requiera de una mayoría parlamentaria difícil de lograr.

Hace unas semanas, Sánchez, ya dejó clara su prioridad de reconocer el Estado palestino de forma unilateral si no había consenso en el marco de la Unión Europea, como ocurre a día de hoy. De hecho, en la última reunión del Consejo Europeo, celebrada a mediados de marzo, el presidente únicamente logró el apoyo de países pequeños como Malta, Irlanda y Eslovenia.

Sánchez prevé que España reconozca a Palestina como Estado antes del mes de julio y está convencido de que en los próximos meses habrá una serie de acontecimientos en el escenario internacional que van a facilitar que otros países se sumen a ese reconocimiento. En la visita que realizará este martes por la tarde a Arabia Saudí el presidente pedirá a las autoridades saudíes que reconozcan también el Estado de Israel.

Con una fecha en el calendario, la de antes del verano, Pedro Sánchez ha acotado el momento que tiene previsto para que se produzca el reconocimiento español del Estado palestino. Sus socios de izquierdas, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG principalmente, le venían exigiendo un gesto en esta dirección. El resto de socios, Junts y el PNV, no están por la labor y lograr su beneplácito a un giro diplomático así será más difícil.

No obstante, el jefe del Ejecutivo recordó que el reconocimiento del Estado palestino se trata de una decisión que es adoptada por el Consejo de Ministros y que no es necesario que cuente con el aval del Parlamento, aunque sí ha asegurado que informará al poder legislativo. En las Cortes, como se ha hecho mención anteriormente, no existe una mayoría para que pueda ser aprobado.

Pese a que el reconocimiento español se hará de forma unilateral al no existir consenso entre los países de la Unión Europea para una decisión de tal calado, Sánchez ha insistido durante el viaje que la pretensión es que el reconocimiento no se haga de forma aislada y que haya un grupo de países que asuman esa responsabilidad y que eso ayude a la resolución del conflicto. De momento, únicamente cuenta con el acompañamiento de Malta, Irlanda y Eslovenia.

El presidente del Gobierno, además, explicó que el objetivo de su gira por Oriente Medio es conocer de primera mano lo que piensan los países árabes sobre la resolución del conflicto, qué alternativas pretenden liderar para ello y en qué medida puede ayudar España.

La posición que está defendiendo en Jordania, y que defenderá en las próximas horas en Arabia Saudí y Catar es la de la necesidad de «un alto el fuego que ponga fin a la catástrofe humanitaria en Gaza, impulsar una conferencia de paz que facilite la solución de los dos estados, apoyar el papel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y exigir la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás».