Sánchez recibirá a Feijóo sin ningún informe previo sobre su plan para la seguridad de Europa y Ucrania

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha ignorado la petición del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de remitirle un informe previo sobre las cuestiones a tratar, los recursos y los apoyos que tiene del Ejecutivo de cara a la reunión prevista para este jueves sobre el plan de España para la seguridad de Europa y Ucrania.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes populares, la única comunicación al respecto de Moncloa que ha llegado hasta ahora hasta el equipo de Feijóo ha sido un mensaje del director del Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, a la jefa de gabinete del líder del PP, Marta Varela, en el que se confirma que «no habrá ningún informe que permita llegar a ese encuentro con más información con la que afrontar los treinta minutos que Sánchez concede a Feijóo para hablar del momento geopolítico que vive Europa y de la nueva realidad del conflicto armado en Ucrania», aseguran las mismas fuentes.

En ese mensaje, precisan las fuentes populares, el Gobierno se limita a enunciar los temas que el inquilino de la Moncloa pretende abordar, pero ni ha trasladado información complementaria ni ha avanzado los planes de Sánchez al respecto. Las fuentes consultadas apuntan que en la tarde de este martes no había llegado ninguna otra comunicación (ni carta alguna) a la dirección del PP, más allá de dicho mensaje.

«Esta manera de proceder, impropia tras 15 meses sin contacto de ningún tipo, no será la que tenga el Gobierno de España cuando Feijóo sea presidente», sostienen las mismas fuentes.

Mismo trato que a Bildu

Precisamente, el propio Feijóo ya denunció el pasado viernes que el jefe del Gobierno piensa dedicarle los mismos «20-30 minutos» que a Bildu en la ronda de contactos con los grupos políticos -salvo Vox- anunciada para abordar la cuestión de la seguridad europea respecto a la invasión rusa de Ucrania y los planes de Estados Unidos.

Feijóo lamentó que su equipo había recibido la llamada de Moncloa para esta reunión «15 meses después» de la última conversación que Sánchez tuvo con el líder popular en el marco de la investidura. «Y ahora no nos dirige la palabra por convicción, sino por obligación y necesidad», criticó el jefe de la oposición al día siguiente del acuerdo de la UE para el rearme de sus Estados miembros.

«Cuando se trata de gasto en defensa, de entrega de armamento, del posible despliegue de soldados españoles, o de abordar un nuevo orden mundial, la interacción entre Gobierno y oposición debe partir de un respeto que no se desprende del proceder de Moncloa», sostiene las fuentes del PP.

Entretanto, desde el PP han señalado en las últimas horas que Sánchez debería citar a Feijóo para la cita del jueves en el Congreso de los Diputados y no en el Palacio de la Moncloa. Con todo, las fuentes citadas aseguran que esto no es condición indispensable para que Feijóo asista a la reunión.

«Feijóo, por responsabilidad y sentido de Estado, no va a negarse a entrevistarse con Sánchez sea donde sea, dado el actual contexto internacional», precisan las fuentes.

No obstante, desde el PP remarcan que «Sánchez no debería citarnos en la sede de la Presidencia del Gobierno de España si no puede hablar en nombre de todo el Gobierno de España». «La realidad es que la posición que Sánchez puede defender el jueves es la de su partido y no la del Ejecutivo al completo, después de constatar el rechazo de los partidos que conforman Sumar a los supuestos planes del presidente», sentencian las mismas fuentes, inclinándose por el Congreso de los Diputados como lugar de la reunión, debido a la división existente entre PSOE y Sumar, los dos partidos del Gobierno, respecto al aumento del gasto militar.