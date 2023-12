Sánchez presiona a Feijóo para una foto conjunta mientras se niega a hacérsela con Puigdemont

El Gobierno de Pedro Sánchez presiona al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reunirse y tener una foto con él mientras se resiste a hacerlo con el prófugo líder de Junts, Carles Puigdemont, que propició su investidura gracias a los 7 votos de la formación separatista tras pactar la Ley de Amnistía. Para el PP, Sánchez «quiere sacarse una foto con Feijóo para tapar la indignidad» de los pactos que le han hecho presidente.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, instó a Feijóo a reunirse con Sánchez en La Moncloa. «Cuando el presidente llama a alguien para que vaya a Moncloa, se va y el señor Feijóo ya está llegando tarde», aseguró Calviño el pasado domingo durante la clausura de la Conferencia Política del PSOE gallego en Santiago de Compostela.

«Es de primero de democracia y de primero de educación. Si el presidente te llama, se va, se trabaja y se responde cuando el presidente tiende de la mano para tratar de pasar de la confrontación al dialogo y del conflicto a la cooperación, que es lo que España necesita», apostilló Calviño.

El ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su «perplejidad» por la «negativa» de Feijóo a reunirse con Sánchez. «Sería absolutamente normal que el señor Feijóo contestara antes de final de año y anormal que no lo hiciera», ha afirmado Planas este lunes en la rueda de prensa previa a una reunión con los consejeros autonómicos de Agricultura y Pesca.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido a las declaraciones de Nadia Calviño. «De primero de democracia es saber que no se puede ser presidente del Gobierno pactando con un prófugo de la justicia que escapó del país en el interior de un maletera de un coche. Hay que entender que no todo vale en democracia como cree Pedro Sánchez», ha enfatizado este lunes en una entrevista a La Mirada Crítica de Telecinco.

Para el dirigente popular, Sánchez «quiere sacarse una foto con Feijóo para tapar la indignidad de las fotos que le han hecho presidente». «Le hemos visto con la portavoz de Bildu, con la señora Aizpurúa; hemos visto a representantes de su partido viajar a Ginebra con reuniones secretas con mediador de por medio que, por cierto es experto negociador en bandas terroristas», ha esgrimido.

«Pedimos un orden del día»

Miguel Tellado ha recalcado también que el PSOE debe especificar para qué quiere reunirse Sánchez con Feijóo y pactar previamente un orden del día de de este encuentro por escrito. «No vamos a ser ni títeres ni comparsas, ni estamos a disposición de Sánchez cuando tiene problemas», ha añadido.

En esta misma línea se ha mostrado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El dirigente del PP recalca que Alberto Núñez Feijóo no quiere una reunión con Sánchez «para hacerse fotos» ni «cosmética». «Él no va a perder el tiempo», ha señalado este lunes en declaraciones a los medios, en alusión al líder del PP.

«El señor Feijóo lo único que ha pedido es un orden del día. Nosotros no pedimos como (Carles) Puigdemont un mediador, ni que nos reunamos en Ginebra, nos conformamos con que la reunión pueda ser aquí, en el Palacio de la Moncloa pero no necesitamos un mediador, solo se necesita un orden del día que es lo que ha pedido el presidente Feijóo», ha indicado Almeida.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, apoya que el líder del PP le pida una orden del día a Sánchez para reunirse con él. «En mi opinión no sería muy operativa (la reunión). Creo que Feijóo tiene toda la razón y todos los argumentos para decir: reunión sí, pero con orden del día», ha señalado Rueda ante los medios tras participar en un acto institucional en Santiago.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, lamenta que el Ejecutivo haya propuesta fechas a Feijóo para reunirse con Sánchez pero que no haya querido pactar el contenido. «La situación de España es de tal gravedad que es una vergüenza que anuncie en los medios que quiere reunirse. Es lamentable que proponga fechas y no contenido. ¿Esto dónde se ha visto? No vamos a picar el anzuelo», ha defendido este lunes en una rueda de prensa en la sede de su formación.

Reunión con Puigdemont

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez se reunirán en las próximas semanas en el extranjero para continuar con las negociaciones entre PSOE y Junts, después de que los de Puigdemont votasen a favor de la investidura de Sánchez. Así lo avanzó el secretario general de Junts, Jordi Turull. Los socialistas quieren que esta cita fuera de España sea «secreta» y no sé dé cuenta a los medios de comunicación, ni siquiera a posteriori.

Todavía se desconoce la fecha de este encuentro. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que Sánchez y Puigdemont se reunirán después de que se apruebe la Ley de Amnistía. «Confío en que las aguas vuelvan a su cauce dentro del marco constitucional y del ordenamiento jurídico», ha afirmado Puente este lunes durante una conferencia.

Desde Junts defienden que el objetivo de la reunión de Sánchez con Puigdemont es «resolver el conflicto político», además de «normalizar unas relaciones entre los dos presidente».