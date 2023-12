Feijóo avanza que presentará una moción de censura contra Sánchez si la «legislatura colapsa»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que si la «legislatura colapsa» presentará una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, independientemente del resultado de la misma.

«Si considero en algún momento a lo largo de esta legislatura que ya no se puede dar un paso más que presentar una moción de censura, por supuesto la presentaré, con independencia de que salga o no», se ha comprometido Feijóo, que ha calificado de «engendro político» los acuerdos con los que se sostiene el Gobierno de Sánchez.

El presidente del PP ha asegurado que no descarta «ningún instrumento constitucional» para poner fin a la legislatura y se ha comprometido a que, en el supuesto de que una hipotética moción de censura saliera adelante, convocaría elecciones generales inmediatamente.

«Si hiciese una moción de censura para una convocatoria inminente de las elecciones, lo cumpliría. Bajaría del estrado, me iría a tomar posesión a Zarzuela, llegaría a Moncloa y convocaría a los partidos que apoyaron la moción», ha sentenciado en una entrevista en La Voz de Galicia.

Interrogado sobre su opinión a cerca del partido liderado por Santiago Abascal, Feijóo ha reconocido que no es «defensor de Vox» pero, al mismo tiempo, ha señalado que el hecho de que el PSOE compare a esta formación con Bildu es «una ignominia». «¿Cómo se puede equiparar a un señor que ha sido víctima de ETA con el partido heredero de ETA?», se ha preguntado.

Sobre el pacto del PSOE con Bildu en Pamplona para echar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN, y poner a los herederos de ETA con Joseba Asirón a la cabeza, Feijóo ha afirmado que «ver ahora este pacto encapuchado es miserable». «Los españoles reconocen que los votos del PP sirven para quitar las alcaldías a Bildu y los del PSOE, para dárselas», ha agregado.

Como condiciones para reunirse con Pedro Sánchez, Feijóo ha puesto que le convoque por escrito y con un orden del día claro. «Lo que no voy a aceptar es el ninguneo de la primera fuerza política de España ni volver a reunirme sin orden del día. Si con Puigdemont se necesita un mediador con documentos y acuerdos firmados, lo mínimo que exijo al presidente es que me notifique de qué quiere hablar conmigo», ha explicado.

El PSOE ha calificado de «excusas» la negativa del líder del PP a reunirse con él, a lo que Feijóo ha respondido en esta entrevista: «¿Excusas? ¿Que le pida no ser informado por los medios de comunicación y propuestas por escrito? Si ha tenido tiempo para pactar con Bildu, ¿no lo tiene para mandarme ese orden del día? Si me lo envía y hay acuerdo en los temas a tratar, yo me sentaré».

«Hay razones para decirle al presidente que conmigo no cuente para cambiar la agenda. A la vez que está tramitando la amnistía, constituyendo comisiones para investigar a jueces del Supremo, dejándonos en ridículo como país en el Parlamento Europeo y volviendo a acreditar que no distingue la verdad de la mentira con la entrega de Pamplona a Bildu, parece que le interesa meter la reunión con el líder del PP en su cóctel político. Soy perfectamente consciente de lo que persigue», ha ahondado.