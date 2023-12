Junts anuncia que Sánchez y Puigdemont se reunirán fuera de España para «resolver el conflicto político»

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont se reunirán en las próximas semanas fuera de España. Tras no ser posible el encuentro este miércoles en Estrasburgo, que tal como avanzó OKDIARIO se estuvo negociando hasta el último minuto, los equipos de ambos dirigentes políticos han acordado reunirse en breve en el extranjero para «resolver el conflicto político». Lo ha anunciado este jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Turull ha explicado que Sánchez y Puigdemont aprovecharán este encuentro, con fecha y lugar todavía por definir, para ahondar en la negociación y «profundizar en la resolución del conflicto político». La cita se conoce el día después que ambos coincidieran en Estrasburgo. Una jornada en la que se esperaba un acercamiento entre ambos que no se produjo. De hecho, tal como relata hoy este periódico, Carles Puigdemont ni tan siquiera se acercó a saludar a Sánchez en el escaño, lo que habría posibilitado una foto pública buscada desde hace más de seis años, por su enfado por no haber sido recibido por el jefe del Ejecutivo.

Turull ha asegurado que esta reunión pretende «normalizar unas relaciones entre los dos presidentes». Una normalización que no será tal teniendo en cuenta que, por la condición de fugado de Puigdemont, la reunión no se podrá celebrar en España. Bélgica o Ginebra, ciudad dónde se celebró la primera reunión entre el PSOE y Junts con el verificador internacional Francisco Galindo Vélez -que no participará del encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el Eurodiputado-, son dos de los lugares en los que se podría celebrar el encuentro, según fuentes de Junts. No se descarta tampoco alguna localidad del sur de Francia, a pocos kilómetros de la frontera con España en La Jonquera.

Lo que está claro, explican en Junts per Catalunya, es que «la reunión será antes de que se haga efectiva la amnistía». Cabe tener en cuenta que por mucho que se apruebe en el primer trimestre del año, los previsibles recursos al Tribunal Constitucional impedirían el retorno inmediato del ex president de la Generalitat. Un extremo que no se atreven a confirmar en el Partido Socialista que, tras las palabras de Turull, ya no niegan este futuro encuentro que sí habían rechazado hasta ahora.

Con Puigdemont reconvertido en el nuevo árbitro de la política nacional, al dejarle a su partido el control de la estabilidad y la gobernabilidad, Sánchez cambiará de opinión también con la figura del máximo responsable del procès. Antes prometía traerlo de vuelta a España para ser juzgado y ahora viajará él fuera de España para rendirle pleitesía.

La última reunión que tuvieron se produjo en el Palau de la Generalitat con Carles Puigdemont como president de la Generalitat y Pedro Sánchez como jefe de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy. Hubo entendimiento y buena sintonía entre ambos. Hasta en el PSOE de Sánchez apoyó la aplicación del artículo 155 que suspendió a su Govern y posteriormente prometió traerle a España para ser juzgado. Promesa que ha quedado en nada al decidir traerle, pero amnistiado y en libertad.