Josep Rull será el candidato de Junts per Catalunya en las próximas elecciones autonómicas. Carles Puigdemont, desde Waterloo, ha elegido al ex conseller de Territorio para encabezar la lista de su formación política en los comicios que se celebrarán previsiblemente en el segundo semestre del año que viene. Fuentes cercanas al president de la Generalitat, Pere Aragonés, consultadas por OKDIARIO, apuntan a que no se agotará el mandato actual.

Sin ningún cargo de relevancia en la actualidad en la cúpula de JxCat, Josep Rull es el único de los ex miembros del Govern que pasó por la cárcel que es elegible para cargo público. Pues su condena de inhabilitación ya está cumplida. De tal manera que, a diferencia del secretario general, Jordi Turull, que hasta que no se apruebe la amnistía seguirá inhabilitado, él si puede ser investido president.

Su elección, explican en Junts, no persigue otra cosa que “recuperar votante tradicionalmente convergente” que «no se siente representado por Laura Borràs» -también inhabilitada para cargo público, aunque en este caso por un delito de corrupción ajeno al procés-. De perfil socialdemócrata, Josep Rull representa a la perfección el catalanismo político pragmático y pactista que durante años ha sido crucial en la política española. Situaciones similares a la actual.

Rull, heredero de la extinta Convergencia, llegó a ser secretario general de CDC tras la dimisión de Oriol Pujol al ser salpicado por las múltiples causas de corrupción que afectan a su familia. Antes fue líder de las juventudes, concejal y alcaldable en Terrassa y diputado en el Parlament durante varias legislaturas. Por lo que es un perfil muy conocido entre las bases de un Junts que trata de recomponerse como organización política pareciéndose cada vez más a Convergencia. Con la única diferencia de que ahora ya son abiertamente independentistas.

Pues Josep Rull, que fue el encargado de comunicar los resultados de la consulta popular del 9 de noviembre del 2014, es uno de los dirigentes de Junts que más se cree y defiende la causa independentista. De hecho él fue el único conseller del gabinete de Carles Puigdemont que tras la aplicación del artículo 155, y la suspensión de todo el Govern, volvió a su despacho para «ejercer las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Cataluña». Desobedeciendo. A la misma hora Puigdemont estaba ya camino de Bélgica.

Turull también quiere ser candidato

El secretario general de Junts y uno de los negociadores del pacto con el PSOE, Jordi Turull, también quiere ser candidato. De hecho, el ex conseller de la Presidencia, dicen en su entorno, «tiene una espina clavada». Pues el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió mandarlos a prisión a medio debate de investidura del entonces candidato de Puigdemont. La CUP impidió su investidura en la primera votación.

Ahora, teniendo en cuenta los más que previsibles recursos a la futura Ley de Amnistía, la situación de inteligibilidad como consecuencia de la sentencia del procès le impedirá volver a intentarlo. Mientras la norma esté recurrida los efectos de la medida de olvido penal no serán vigentes en su totalidad.