Sánchez se lleva a Begoña Gómez de viaje oficial a República Dominicana con el Rey y sin actos en agenda

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, vuelve a viajar a costa del erario público. Esta vez al Caribe, a Santo Domingo (República Dominicana). La mujer del presidente del Gobierno, según ha podido confirmar OKDIARIO, acompaña al jefe del Ejecutivo a la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno aunque su participación será mínima, pues el presidente y ella llegarán a la capital dominicana una vez ya iniciada la cena oficial que ofrecerá esta noche de viernes el presidente del país y anfitrión, Luis Abinader. Ambos prolongarán su estancia hasta el domingo, por actos de la Internacional Socialista del secretario general del PSOE. El Rey Felipe VI, también presente en la reunión, regresará a España un día antes. La Reina Letizia, sin embargo, no ha viajado.

La mujer del jefe del Ejecutivo le acompaña a la cita, pese a no tener agenda oficial en la República Dominicana. La pareja presidencial se alojará en el hotel El Embajador, uno de los más lujosos de la ciudad, como ya ocurrió durante la gira africana que realizó Pedro Sánchez hace unos meses o durante la celebración del G-20 en Bali y el posterior viaje oficial a Seúl. Entonces, Gómez acudió a distintos actos de motu proprio aunque Moncloa se negó a informar de los mismos al no considerar que su agenda fuese pública. En el caso de África únicamente se le vio junto a su marido en una actividad, y no precisamente a su lado. Begoña Gómez caminaba, como una más de su séquito, entre asesores del presidente.

Está previsto que Sánchez aterrice este viernes por la noche -madrugada en España- en la capital de República Dominicana. El presidente socialista llega directamente desde Bruselas, donde en las últimas horas ha participado en la reunión bimensual del Consejo Europeo. Hasta allí viajó también su esposa, que pasó la noche en la capital belga y aprovechó para visitar a un familiar.

Sánchez y su esposa realizarán el trayecto desde Bruselas a Santo Domingo junto al Alto Representante de la UE en materia de diplomacia, el español Josep Borrell, y el primer ministro de Portugal António Costa. Ambos viajan junto a la delegación española en el avión oficial del presidente español. El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ya en Santo Domingo, viajó el pasado miércoles en un vuelo regular de la compañía Air Europa desde Madrid.