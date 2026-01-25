Sánchez hace campaña en Aragón arremetiendo contra Trump: «No vamos a aceptar el despotismo trasatlántico»
Afirma que España es "la semilla de una nueva Europa" que va a crecer gracias a su Gobierno de coalición
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho campaña este domingo en Aragón cargando contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «No vamos a aceptar su despotismo trasatlántico», ha aseverado, acusándolo de «poner en cuestión la soberanía territorial de algunos países, como Dinamarca con Groenlandia».
Sánchez se ha pronunciado así en un acto de campaña en Huesca para arropar a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el que el presidente ha dedicado sólo tres minutos a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdona) y sólo para blindar al ministro de Transportes, Óscar Puente: «Está dando la cara».
Además, en él ha sacado pecho sobre la gestión de su Gobierno y de defender lo que está defendiendo en el mundo. Y ha cargado contra Trump, como es habitual que haga cuando tiene problemas internos. En un intento de desviar la atención, arremete tanto contra EE. UU. como con Israel, como ha denunciado en OKDIARIO Juan Caldés, coordinador europeo de la European Jewish Association, la asociación judía más importante en Europa.
Sánchez ha recordado que el pasado jueves Trump arremetió contra su Gobierno por no gastar el 5% del PIB en Defensa, lo que supone 85.000 millones de euros al año, y que lo hizo recalcando que España es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. Una crítica que en su día también hicieron a España los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden. Sin embargo, los distintos gobiernos socialistas españoles sólo han se lo han echado en cara a Trump.
Sánchez ha defendido que España no es el último país en Europa y ha proclamado que es «la semilla de una nueva Europa, que va a crecer y germinar durante los próximos años». Y ello «gracias también al aporte del Gobierno progresista de coalición», ha asegurado.
«No somos los últimos en Europa, somos la semilla de una nueva Europa», ha sostenido Sánchez en su discurso en Huesca, en el que ha indicado que su Gobierno va a defender siempre las relaciones positivas y constructivas con todos las administraciones de todos los países.
Todos menos España, critica Trump
Trump sugirió que el Gobierno de Sánchez quiere «aprovecharse» y no aportar al esfuerzo colectivo. «No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España», indicó, en referencia a la negativa a elevar el gasto por encima del 2%.Las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% han marcado las relaciones entre España y Estados Unidos este pasado año, y Trump ha amenazado con imponer aranceles por lo que considera una postura «irrespetuosa» de España.
Sánchez respondió aquel mismo día afirmando que España ha «triplicado» su inversión en Defensa y que estaría «encantado» de explicarle esas cifras al presidente de Estados Unidos.
«España ha triplicado su inversión en Defensa desde que yo soy presidente del Gobierno. Invertimos más que trece países de la OTAN conjuntamente, casi 34.000 millones de euros más que trece países de la OTAN juntos», declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo Extraordinario.