El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho campaña este domingo en Aragón cargando contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «No vamos a aceptar su despotismo trasatlántico», ha aseverado, acusándolo de «poner en cuestión la soberanía territorial de algunos países, como Dinamarca con Groenlandia».

Sánchez se ha pronunciado así en un acto de campaña en Huesca para arropar a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el que el presidente ha dedicado sólo tres minutos a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdona) y sólo para blindar al ministro de Transportes, Óscar Puente: «Está dando la cara».

Además, en él ha sacado pecho sobre la gestión de su Gobierno y de defender lo que está defendiendo en el mundo. Y ha cargado contra Trump, como es habitual que haga cuando tiene problemas internos. En un intento de desviar la atención, arremete tanto contra EE. UU. como con Israel, como ha denunciado en OKDIARIO Juan Caldés, coordinador europeo de la European Jewish Association, la asociación judía más importante en Europa.

Sánchez ha recordado que el pasado jueves Trump arremetió contra su Gobierno por no gastar el 5% del PIB en Defensa, lo que supone 85.000 millones de euros al año, y que lo hizo recalcando que España es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. Una crítica que en su día también hicieron a España los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden. Sin embargo, los distintos gobiernos socialistas españoles sólo han se lo han echado en cara a Trump.

Sánchez ha defendido que España no es el último país en Europa y ha proclamado que es «la semilla de una nueva Europa, que va a crecer y germinar durante los próximos años». Y ello «gracias también al aporte del Gobierno progresista de coalición», ha asegurado.

«No somos los últimos en Europa, somos la semilla de una nueva Europa», ha sostenido Sánchez en su discurso en Huesca, en el que ha indicado que su Gobierno va a defender siempre las relaciones positivas y constructivas con todos las administraciones de todos los países.

Todos menos España, critica Trump

Trump criticó el pasado jueves que consiguió «compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en Defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España».

«No sé qué está pasando con España», señaló en una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, en la que hizo repaso a los logros internacionales en el primer año de su segundo mandato, incluyendo el acuerdo de la cumbre de la OTAN en La Haya en la que los líderes aliados se comprometieron a dedicar el 5% a gasto militar.