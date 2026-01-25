Ayuso ve a Alegría como un «jarrón chino al servicio del régimen»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ve a Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón y ex ministra de Educación y Deportes , como un «jarrón chino al servicio del régimen». Y pide a los aragoneses que el próximo 8 de febrero muestren la «puerta de salida» al Gobierno «corrupto» de Pedro Sánchez.

Ayuso se ha pronunciado así este domingo, en un acto de campaña en el Cine Palafox de Zaragoza, junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, en el que ha destacado que estos comicios tienen que señalar la puerta de salida al PSOE de Sánchez, en referencia a Pilar Alegría. «Del socialismo se sale», ha declarado con ironía.

Además, ha puesto el foco en la «reconversión» al sanchismo de la candidata socialista, que a ella personalmente le hace sospechar. «Antes de sanchista fue antisanchista. Ha hecho el proceso inverso a España entera. Resulta que en 2014 fue contra Sánchez en la candidatura de Eduardo Madina y en 2017 fue contra Sánchez en la candidatura de Susana Díaz. Cuando acabe la campaña, lo mismo, acaba pidiendo trabajo a Feijóo», ha apuntado al respecto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a los aragones a que apoyen a Azcón en las urnas. Para que sean «la voz de España» y pongan pie en pared «por la verdad, la libertad y por el futuro» de nuestro país». «Para decir basta al Gobierno más nefasto que ha tenido jamás nuestro país», ha sentenciado.

«Si no les gustan las gentes del campo, si no les gustan las tradiciones, no les gustan los toros, no les gustan los católicos, no les gustan las pymes, los empresarios, no sé a quiénes representan. No sé qué mensaje en positivo pueden transmitir», ha apuntado.

Ayuso ha subrayado también en su discurso que Sánchez está asfixiando a la gente del campo, «con nuevas regulaciones y con normativa absurda», haciéndoles «muy difícil trabajar, especialmente en igualdad de condiciones con los demás».

«La gente del campo es las que cuida de nuestras esencias. Son personas que nunca fallan. Lo que pedimos ahora es que el Estado y las instituciones no les fallen a ellos», ha recalcado.

Y ha apelado directamente al PP para ser su «mejor versión» y ganar en las urnas, sin que haga «falta utilizar ni las instituciones ni orquestar campañas contra adversarios políticos para ganar de esta manera» como hacen «las dictaduras bolivarianas, muy amigas del socialismo».

«Pido ser los mejores con el mejor proyecto, las mejores propuestas, la mayor alegría, la mayor convicción en lo que estamos haciendo para unir, reconciliar, mirar al futuro con ganas. ¡Sánchez, que se vaya a engañar a otro lado con Zapatero, que tiene mucho follón, y en estos días más! A nosotros nos toca hoy desde aquí, desde Aragón, desde Zaragoza, ser la voz de todos los españoles», ha zanjado.

Corrupción de Estado

Además, la dirigente madrileña ha denunciado que en España «nada funciona como antes», y que lo que sucede en el país es «corrupción de Estado al más alto nivel», para luego dejar «una herencia inasumible».

En ese sentido, ha definido el Ejecutivo de Sánchez como una «coalición minoritaria antiespañola» y una «mafia» que vive «de los impuestos», que ·»saca a los presos de ETA de las cárceles» y aprueba una ley de memoria democrática «para decir que la transición fue un error y que España es un estado fascista», mientras «blanquea» a Bildu y lo hace «socio prioritario».

A cambio, Bildu «no ve la corrupción en Navarra», en referencia al caso Cerdán, ni tampoco el PNV. Y ha criticado que los socios de gobierno de Sánchez no vayan a romper lazos con este Gobierno, pese a todo lo que está ocurriendo, con un PSOE salpicado por la corrupción y los casos de presunto acoso sexual y un presidente del Gobierno con su mujer y su hermano imputados.

Ayuso ha recalcado que «la corrupción de Estado sustenta a Pedro Sánchez», que no ganó las elecciones y, por ello, ve necesario que Aragón «le muestre la puerta de salida a toda esta tropa».