Sánchez dice que Begoña Gómez «va con el Athletic» esta noche pero guarda silencio sobre sus negocios

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha hecho alusión este sábado en un mitin en Vitoria a su mujer, Begoña Gómez, pero no para referirse a sus negocios y a las razones por las que como jefe del Ejecutivo no se inhibió en acuerdos del Consejo de Ministros que beneficiaron a empresas cercanas a ella. Sánchez ha hablado de su esposa para decir que Begoña Gómez, nacida en Bilbao, va con el Athletic esta noche en la final de la Copa del Rey de fútbol que enfrenta al conjunto vasco con el Real Mallorca.

Así, en un mitin en Vitoria (Álava) junto al candidato del PSOE a la Lehendakaritza, Eneko Andueza, Sánchez ha expresado así la preferencia de su mujer Begoña Gómez y su familia política en esta final copera. «Yo en casa… Begoña nació en Bilbao, tengo muy claro a quién apoya Begoña», ha manifestado. Acto seguido, el líder socialista ha dicho que «yo como presidente del Gobierno en esta Copa del Rey , dos mensajes quiero dejar claros: el primero, no al racismo, y el segundo, que gane el mejor», ha señalado.

Sin embargo, Pedro Sánchez no se ha referido en ningún momento a los negocios de su mujer, a las empresas con la que ha tenido relación profesional y pasaron por su Consejo de Ministros. Y ello, pese a que el PP, como principal partido de la oposición, viene exigiendo explicaciones públicas al respecto al jefe Gobierno.

«Ha quedado acreditado que empresas vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno se han beneficiado de ayudas directas del propio Gobierno, aprobadas en Consejo de Ministros y con el voto favorable del propio presidente del Gobierno», ha denunciado el PP esta semana.

Palestina

De otro lado, el jefe del Ejecutivo socialista ha vuelto a insistir en que España, bajo su mandato, apoyará «el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho». En este punto, Pedro Sánchez se ha referido a las recientes declaraciones del ex presidente José María Aznar, en las que afirmó que el Estado palestino» no existe».

«Lo bueno de cuando habla Aznar no es que suba el pan, es que se quitan las caretas, se quitan las caretas. Y esta es la derecha que tenemos», ha dicho Sánchez, añadiendo que se trata de la misma derecha que viene sufriendo «durante estos últimos seis años que llevamos en el Gobierno».

«En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. En Economía, lo que se les ocurra y mienten con descaro. Con razón, el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia. La peor derecha, pero la mejor España», ha enfatizado.

En esta sentido, y volviendo a un contexto futbolero, el líder del socialista ha manifestado que la «mejor España» es la de la selección femenina frente a los que sólo «embarran el terreno» de juego, refiriéndose aquí, aunque sin citarlos expresamente, a los que le atacan por no dar explicaciones sobre los negocios de su mujer y su no inhibición como presidente del Gobierno.

Andueza y Bildu

Por su parte, el candidato del PSOE a lehendakari, Eneko Andueza, ha declarado que los suyos serán el «dique de contención» para que Bildu no gobierne en el País Vasco, al tiempo que ha acusado al cabeza de lista del PNV, Imanol Pradales, de no decir «ni mu» cuando Arnaldo Otegi asegura que está dispuesto a pactar con los peneuvistas. Sin embargo, el PSOE de Andueza gobierna de la mano del PNV en el País Vasco, y de Bildu en el Gobierno de Navarra, cuya presidenta, María Chivite, estaba presente en el acto en primera fila. Además, los nacionalistas y los proetarras son socios de Pedro Sánchez en la gobernabilidad de la Nación.

Durante el acto electoral celebrado en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, junto a Pedro Sánchez y el cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, Andueza ha recalcado que el PSOE va a ser «el dique de contención» para que «el independentismo no gobierne». «Nadie más. Los socialistas, únicamente y exclusivamente los socialistas. Se lo voy a decir alto y claro. A la ciudadanía vasca y especialmente al PNV y a Bildu, que están constantemente en esa competición por ver quién es más nacionalista y quién es más independentista», ha dicho Andueza. «El PSE no va a poner en peligro la estabilidad de este país, no va a entrar en ninguna aventura» soberanista, ha añadido, frente a los que «quieren una sociedad de vascos de primera y vascos de segunda», ha apostillado.