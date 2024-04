El PSOE vasco promete acabar con los «discursos de odio» sin una sola medida contra los homenajes a ETA

El PSOE vasco propone en su programa electoral impulsar la «prevención de la radicalización y de los discursos de odio» en el País Vasco, pero no, no se refiere a los actos de enaltecimiento a ETA y de apología del terrorismo. Como los 466 registrados el pasado 2023, según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE). El PSOE busca acabar con el enaltecimiento a «regímenes autoritarios» y a los «discursos de odio al diferente», pero sin citar a ETA. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha admitido que desiste de perseguir penalmente los homenajes a etarras, como la reciente carrera popular en la que se exhibieron imágenes de terroristas con delitos de sangre.

El programa del PSOE, que concurre a las elecciones vascas bajo la candidatura de Eneko Andueza, recoge textualmente que «en tiempos de polarización y populismo, observamos con preocupación el incremento de expresiones fanáticas que muestran simpatías por regímenes autoritarios o practican discursos de odio al diferente». Una definición del problema del odio en el País Vasco cuanto menos sorprendente, ya que no cita al terrorismo o, directamente, a ETA como catalizador de esos discursos del odio.

Según el PSOE, «el trabajo de prevención debe incluir medidas de carácter educativo, social y cultural tendentes a erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadora de la violencia», aseguran. Sin embargo, tampoco menciona a las víctimas de qué violencia.

El programa de los socialistas vascos apuesta por «cultivar un civismo democrático y tolerante que nos sirva para convivir en un mundo cada vez más fragmentado y con riesgos crecientes de desigualdad».

En otro punto, el PSOE plantea un plan de «memoria, reconocimiento, justicia y reparación de todas las víctimas, las provocadas por

ETA, por el GAL y por otros grupos y las víctimas de abusos policiales». Eso sí, tras equiparar las víctimas de ETA con las de supuestos abusos policiales, a continuación puntualiza que esa reparación se realizará «sin equiparaciones».

Más de 400 homenajes

El entorno de Bildu celebró o impulsó medio millar de homenajes a etarras el año pasado. Una cifra enormemente estremecedora que, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, demuestra que «el culto a ETA y a sus terroristas está lejos de desaparecer».

Covite ha pormenorizado en un informe la cantidad de homenajes a etarras y los cifra en 466 los actos de apoyo a lo largo de 2023, tal y cono ha contabilizado su Observatorio de la Radicalización. Este recuento supone un ligero descenso de estos homenajes de un 21% respecto a 2022, año en que detectaron 589. Destaca también, que, al menos, han desaparecido los ongi etorris a presos de ETA a su salida de prisión. La asociación de víctimas ha insistido a este respecto en que «el culto a ETA y a sus terroristas está lejos de desaparecer», y ha reclamado una «mayor implicación de las instituciones, especialmente las del País Vasco y de Navarra, para acabar con esta lacra». El Gobierno no los frena

El Gobierno del PSOE reconoce que no persigue penalmente los homenajes a miembros de ETA porque no quiere. Así puede observarse en una respuesta parlamentaria que ha dado al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, donde sostiene que «sabemos que el reproche penal tiene dificultades para prosperar en su aplicación», a tenor la ley vigente que el PSOE, socio de Bildu en la investidura de Sánchez y desde este 2024 en el Ayuntamiento de Pamplona (Navarra), se niega a cambiar.

En cambio, el PP de Alberto Núñez Feijóo llevó en su programa electoral para las generales del pasado 23 de julio el compromiso de tipificar como delito los ongi etorri (actos de bienvenida en la calle) a ex presos de la organización terrorista ETA. En concreto, los populares prometieron: «Garantizaremos la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y modificaremos el delito de homenaje y exaltación de los terroristas o sus organizaciones a fin de impedir actos de humillación a las víctimas».

En concreto, el Gobierno del PSOE alega sobre los homenajes a ETA que «la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2017/5411, como indica la sentencia del Tribunal Constitucional 112/2016 y la práctica de la Audiencia Nacional, requiere que las conductas para ser penalmente punibles han de generar acciones o expresiones que entrañen riesgo cierto para las personas».

Esta contestación, con fecha del pasado 30 de noviembre, ha sido recibida por la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez, que instó al Gobierno a indicar «las actuaciones que se han llevado a cabo para evitar el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles».

Con todo, pese a que los socialistas se niegan a cambiar el Código Penal en ese sentido para erradicar los ongi etorri, el Ejecutivo transmite en su respuesta parlamentaria que «los homenajes a los terroristas tienen el rechazo de todo el Gobierno y de todas las fuerzas políticas democráticas porque atentan contra el conjunto de una sociedad que vio cómo la violencia terrorista quiso terminar con el libre ejercicio nuestros derechos y libertades». Pura palabrería del PSOE mientras entregan primera vez la alcaldía de una capital de provincia a los herederos del brazo político de ETA.