El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha contabilizado un total de 282 actos de apoyo a la banda terrorista en ETA en todo el 2021. Esto supone un aumento del 46% en relación a 2020, año en el que hubo un total de 193 actos. Así consta en el Observatorio de la Radicalización, estudio realizado por este colectivo en el que se contabilizan estos actos en apoyo a la banda que asesinó a más de 800 personas a lo largo de su historial sanguinario.

De estos 282 actos, 97 se produjeron en Guipúzcoa, 94 en Vizcaya, 53 en Navarra, 20 en Álava, 12 en el País Vasco francés y otros seis en otras provincias (5 en Cataluña y uno en Madrid). Sin embargo, Covite ha recalcado que de el número de homenajes a presos etarras, denominados ongi etorris, ha sido el más bajo desde que empezaron a realizar el Observatorio de la Radicalización, que comenzó en 2016. En todo el 2021 se han registrado un total de 5 homenajes a presos etarras, según Covite.

Esta disminución se debe a la «labor constante de documentación y denuncia pública de este tipo de actos humillantes e indigno» de la asociación, que generado «el rechazo de la mayoría de la sociedad vasca, navarra y española a los ongi etorris, así como la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas a los mismos, exceptuando a EH Bildu», recalca Covite en un comunicado.

El Observatorio de Radicalización ha contabilizado un total de 158 actos en apoyo a la banda terrorista ETA en forma de pancartas y de pintadas, 59 manifestaciones en las que se ha reclamado la amnistía de los presos etarras y 25 homenajes a etarras fallecidos. También se han registrado 5 fiestas populares celebradas con el objetivo de enaltecer a la banda asesina o para hostigar a la Guardia Civil, «como el Ospa eguna en Alsasua, el tiro al facha en Echarri-Aranaz o el Gudari eguna».

Los otros 30 actos restantes se han clasificado en «Otros», es decir no han podido encuadrarse en ninguna de las categorías anteriores. «Un ejemplo de otros actos serían las cenas navideñas en la vía pública con fotos de etarras presos, para simbolizar que no pueden cenar con sus familiares en Nochebuena por estar presos», recuerda Covite. El acto de apoyo que más ha aumentado en relación al año pasado ha sido la aparición de pintadas y de pancartas en enaltecen a la banda terrorista ETA y a sus presos, concretamente un 93% con respecto a 2020, año en el que se produjeron 82.

«Bildu nunca los ha condenado»

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha afirmado que su asociación seguirá contabilizando y denunciando todos los actos en apoyo a ETA. «Por mucho que Arnaldo Otegi diga que esos actos no tienen nada que ver con la izquierda abertzale, lo cual es mentira, puesto que nunca han condenado la celebración de este tipo de actos y hasta hace bien poco los publicitaban e incluso organizaban», ha sostenido en alusión al líder de EH Bildu.

«EH Bildu habrá podido renunciar a realizar más ongi etorris públicos, pero lo ha hecho sin condenarlos y sin haber renunciado a continuar con la transmisión del odio hacia todo aquel que no comparta el pensamiento fanático de la izquierda abertzale. Si han dejado de hacerlos, es porque no les ha quedado otro remedio por la presión social y política que han recibido, no porque hayan hecho una reflexión ética al respecto», ha añadido.