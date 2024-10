Sánchez tras la cuarta imputación de Begoña Gómez: «Donde no hay nada, nada se puede sacar»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado quitar importación a una nueva imputación de su mujer, Begoña Gómez, esta vez por apropiación indebida e intrusismo. «Absoluta, absoluta tranquilidad. Porque donde no hay nada, pues nada se puede sacar», ha afirmado en una comparecencia ante los medios en la India durante su viaje oficial. Su esposa también está imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

El jefe del Ejecutivo intenta defender a su mujer en esta investigación judicial atacando a las «organizaciones ultraderechistas» que han interpuesto querellas contra Begoña Gómez y que han sido admitidas por el juez Juan Carlos Peinado. «Hay que recordar siempre que todas las querellas que se han presentado contra mi mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas», ha señalado. «Esta es otra más. Por lo tanto, mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa y por tanto, confianza en la justicia, en el Estado de derecho y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio. Si es que llevamos ya casi un año con esto. Por tanto, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y absoluta, absoluta tranquilidad. Porque donde no hay nada, pues nada se puede sacar», ha apostillado el dirigente socialista.

En esta misma línea se ha mostrado ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señalando que «no existe ninguna irregularidad» por parte de Begoña Gómez en la causa en la que está siendo investigada la mujer de Pedro Sánchez. «Cuanto más se investiga más se demuestra que no hay nada de nada», ha asegurado Bolaños este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El ministro socialista ha admitido que no se ha leído el auto del juez, debido a que la noticia ha saltado en plena rueda de prensa, pero ha incidido en que las pesquisas «se prolongan durante más de seis meses» y que, a su juicio, «nada hace indicar que se hayan producido delitos».

«Por más que se investiga, se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del Ministerio fiscal» que vaya en contra de la posición que ha venido defendiendo el Ejecutivo de Sánchez en los últimos meses. «No hay absolutamente nada», ha esgrimido Bolaños. A pesar de estas palabras, ha expresado el «total respeto» del Gobierno a la labor de los jueces y de los tribunales.

Félix Bolaños reitera que está «convencido» de que la investigación del juez Peinado en el caso Begoña Gómez «acabará en nada». «Toda la documentación, todos los testimonios y todos los informes que obran en la instrucción, ponen de manifiesto que no hay nada y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada», ha reiterado.

Apropiación indebida e intrusismo

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado este martes a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por un delito de apropiación indebida e intrusismo por el software para empresas desarrollado para la Universidad Complutense de Madrid. Gómez, cabe recordar, ya está imputada por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. La esposa del presidente del Gobierno tendrá que declarar de nuevo el próximo 18 de noviembre.

La propia Complutense ya había instado al magistrado a investigar a Gómez por la posible apropiación indebida de esta plataforma, que la mujer del presidente del Gobierno ofrecía a través de una marca registrada a su nombre. En una investigación interna, la universidad concluyó que existirían «indicios» para que el juez tomase medidas y lamentó también la falta de colaboración de Gómez para esclarecer los hechos.

La decisión del juez Peinado llega tras varios varapalos judiciales a Gómez. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó inadmitir a trámite la querella presentada por la mujer de Sánchez contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación. El tribunal estimó que no pueden considerarse «arbitrarias y prevaricadoras» las resoluciones del instructor basándose en «una suposición», «meras sospechas» o «conjeturas», rechazando que éste actuara «con el exclusivo propósito» de perjudicarla. Los magistrados reprocharon además a Gómez que no se apreciaba «el torticero alejamiento de la norma» alegado en su querella o que calificase de «estrambóticas» o «rocambolescas» las resoluciones de Peinado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó además otra querella del presidente del Gobierno por el mismo asunto.