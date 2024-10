El juez del ‘caso Begoña Gómez’ cita como testigo al jefe de los Servicios Jurídicos de la Complutense

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha citado a declarar como testigo al jefe de los servicios jurídicos de la Universidad Complutense de Madrid, Gabriel Ramón Navarro Azpiroz, tal como recoge una resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Tras el aval a su investigación por parte de la Audiencia Provincial y a la inadmisión de dos querellas contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el magistrado da nuevos pasos en relación a las pesquisas por cómo Begoña Gómez logró una cátedra y dos másters en la citada universidad pública. La testifical queda fijada para el próximo lunes 18 de noviembre a las 11.30 horas.

La última declaración en el caso fue la de la directora de Recursos Humanos (RRHH) del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Declaró el pasado miércoles que fue Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010 y ex consejero de la Comunidad de Madrid, quien le indicó que debía contratar a la esposa del presidente del Gobierno para dirigir el África Center. Tras ello Peinado ha llamado a declarar también a Güemes a Plaza Castilla.

Gil de Antuñano contestó a las preguntas del juez y a las acusaciones populares ejercidas por Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Movimiento para la Regeneración y Manos Limpias. La Fiscalía y la defensa de Gómez estuvieron presentes, pero no realizaron preguntas.

Las mismas fuentes señalaron que Gil de Antuñano explicó que no evaluó la idoneidad de Begoña Gómez para el puesto, sino que se limitó a seguir las órdenes de su superior. El juez citó a Gil de Antuñano como testigo para continuar investigando sobre el trabajo de Gómez en el controvertido IE África Center, dependiente del IE, entre 2018 y 2022. En la denuncia de Manos Limpias —que dio origen a esta causa— se mencionaba que Air Europa pactó un pago de 40.000 euros anuales al África Center, además de 15.000 euros en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo. No obstante, esas cuantías no se ejecutaron.

El pasado 29 de julio, el juez ya había tomado declaración al presidente del IE, Diego del Alcázar Silvela, quien, según fuentes jurídicas, afirmó que Gómez fue contratada por tener un currículum adecuado.

Javier María Pérez-Roldán, de Hazte Oír, declaró a la prensa que Gil de Antuñano confirmó haber recibido «instrucciones» para contratar a Gómez, y que no estaba al tanto de si hubo un proceso de selección. Además, aseguró que no revisó el currículum de Gómez ni sabía si era licenciada. «Simplemente le indicaron que redactara el contrato, lo hizo, y aclaró que no tuvo ninguna relación personal ni telefónica con Begoña Gómez», añadió Pérez-Roldán.

Marta Castro, vicepresidenta jurídica de Vox, comentó a la prensa que Gil de Antuñano señaló que su conocimiento sobre ciertos asuntos era limitado debido a su rol en el IE. Sin embargo, Castro aseguró que la declaración de este miércoles reafirma información obtenida en declaraciones anteriores, como la relación de Begoña Gómez con la cátedra y su superposición de funciones entre el IE y la Universidad.

Pérez-Roldán calificó la declaración de Gil de Antuñano como «interesante», afirmando que ha quedado «comprobado» que Begoña Gómez fue contratada el 1 de agosto, justo después de que su esposo asumiera la presidencia del Gobierno. Luis Pardo, de Iustitia Europa, también valoró positivamente el interrogatorio.

Pérez-Roldán indicó que el juez ha solicitado copias de los pagos mensuales a Begoña Gómez, así como detalles sobre las cuentas a las que se dirigían dichos pagos.