OKDIARIO adelantó el pasado 9 de abril que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había contratado por 60.500 euros procedentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el desarrollo del software para captar datos de potenciales clientes bajo la marca de su nueva empresa, Transforma TSC. Ahora, el juez que instruye la causa contra ella, Juan Carlos Peinado, la ha imputado por apropiación indebida de ese software, así como por intrusismo.

La esposa del líder socialista impulsó personalmente un contrato del Rectorado de la UCM con una gran consultora tecnológico. El concepto del mismo era: «Servicio de asistencia técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa». El encargo dio como resultado la web transformatsc.org, que coincide plenamente en su denominación con la compañía que Begoña Gómez registró a su nombre en noviembre, Transforma TSC SL. Ella es la administradora única de esa sociedad que cuenta un capital social de 3.000 euros. La esposa del líder socialista domicilió la propiedad del dominio del software es el piso de la calle Tramontana (Pozuelo de Alarcón). Allí residía con Sánchez antes de llegar a Moncloa.

El objetivo era usar el software, pagado con dinero público, para la captación de nuevos clientes. Concretamente, se dirigía a 150 empresas españolas a las que ayudar en su puesta al día en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ese contrato solamente se presentaron dos ofertas. Finalmente, se escogió la más económica, que tenía un valor de 60.500 euros, impuestos incluidos. Los trabajos para el desarrollo de la plataforma duraron tres meses.

Una vez acabado el trabajo, Begoña Gómez registró el software en la Oficina de Patentes a nombre de su empresa. Ahora, el juez la ha imputado para investigar un posible delito de apropiación indebida, ya que parte de ese software se había pagado con recursos públicos. Además del montante que desembolsó la UCM, el proyecto también recibió financiación de Telefónica, Indra y Google. La cantidad total aportada por estas empresas se eleva hasta los 150.000 euros.

La esposa de Sánchez se había reunido con directivos de Indra, Telefónica y Google para pedirles que desarrollaran de forma gratuita una aplicación para el máster. Estas grandes empresas empezaron a desarrollar el software invirtiendo 150.000 euros. Sin embargo, no completaron la aplicación por un «posible conflicto de intereses».

Según la querella de Hazte Oír, finalmente «la Complutense licitó un contrato de servicio de asistencia y asesoría tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad, cuyos pliegos de prescripciones técnicas los elaboró personalmente Begoña Gómez», adjudicándose a Deloitte Consulting por de 60.500 euros, que adelantó OKDIARIO.

Añade que «desde la web transformatsc.org, presuntamente de Begoña Gómez, se ofrece el software de la cátedra de transformación social competitiva que permite a las pymes que se adapten a criterios de sostenibilidad concretos para acceder a financiación e inversores». Y sentencia que en esa web «no figura en su hoja inicial el logo de la Complutense pero sí la marca registrada por Begoña Gómez».

Delito de intrusismo

El juez también la ha imputado por un delito de intrusismo. Citando la querella, recoge que «se han llevado a cabo» por parte de la mujer de Pedro Sánchez «los actos consistentes en elaborar, redactando, los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica, para la creación de una Plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid, siendo el lugar de ejecución de dicho contrato la Escuela de Gobierno de la UCM-Cátedra de Trasformación de Social Competitiva».

Tal y como desveló OKDIARIO, el pliego de condiciones técnicas para contratar a una empresa encargada de desarrollar dicho software lo firmó la mujer del presidente del Gobierno. En él se indica que los encargados del proyecto deberán contar con una amplia experiencia, acreditando una serie de requisitos. En ellos se incluye: «Experiencia de tres años mínimo en proyectos de asesoramiento y estrategia tecnológica. En concreto, experiencia en la revisión o alto nivel de soluciones tecnológicas y desarrollo de recomendaciones estratégicas y levantamiento de riesgos». Asimismo, Gómez exigió que tuvieran experiencia «trabajando con entidades públicas y las condiciones y particularidades asociadas a éstas, para entender el impacto en plazos de implementación y respuesta, así como procedimientos administrativos de cara al levantamiento de potenciales riesgos».

Begoña Gómez envió hace unas semanas un comunicado a diferentes medios de comunicación donde asegura que no se había «apropiado de la plataforma de la UCM, que no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad». Además, alegaba que el software objeto de la imputación era «gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial».