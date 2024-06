El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda oficial durante dos días por razones personales «inexcusables», al agravarse el estado de salud de su suegro, Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez. El líder socialista ha anunciado esta decisión después de participar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y apenas unas horas después de que este martes el PP y el PSOE firmasen el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años de bloqueo.

Sánchez iba a participar este miércoles por la mañana en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo en Valencia, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El jueves tenía previsto viajar a Bruselas para participar en el Consejo Europeo en el que se ratificarían los nombramientos de los políticos que estarán los próximos cinco años al frente de las instituciones europeas. Allí también se celebraría la reunión del Partido Socialista Europeo.

Si finalmente no acude a esta cita internacional tras cancelar su agenda oficial, el secretario general del PSOE tendría que delegar su voto en otro representante socialista europeo. Habitualmente, se ha hecho en la figura de Antonio Costa, ex primer ministro de Portugal. Sin embargo, al no estar presente como dirigente internacional, podría delegar su voto en el canciller alemán, Olaf Scholz.

El líder socialista ha abandonado el Congreso esta mañana a las 09:20 horas. A pesar de que desde allí tenía previsto desplazarse a Valencia, finalmente, ha cancelado todos sus compromisos.

Citación a Begoña Gómez

Cabe destacar que en la agenda de la esposa del líder socialista está su comparecencia ante el juez el próximo 5 de julio. El magistrado de Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, citó a Gómez como imputada en la causa en la que se le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Todo ello a pesar de las reticencias de la defensa de la esposa del presidente, que solicitó al juez conocer las razones por las que seguía investigándola a pesar de que la Fiscalía Europea había asumido parte la causa.

El abogado de Gómez, el ex ministro de Interior Antonio Camacho, se quejó a mediados de junio en un escrito al magistrado que «es imposible saber qué es lo que el juzgado estima que es objeto de investigación en la presente causa». «Máxime si tenemos en cuenta que está citada a declarar en unos días sobre unos hechos que desconoce», indicó.

El juez Peinado respondió en una providencia asegurando que la consideración del abogado era «una conclusión interesada». El magistrado consideraba que no se podía sacar a la esposa de Sánchez de la investigación porque seguía habiendo «dos bloques» de documentos distintos a los enviados a la Fiscalía Europea bajo la lupa del Juzgado de Instrucción nº41.

En la sesión de control al Gobierno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Ejecutivo que «se siente ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicar todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno». El líder de la oposición aludía a su mujer y al caso de corrupción que salpicó a su Gobierno, el denominado caso Koldo.