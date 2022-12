Desde que gobierna Pedro Sánchez, los menores en riesgo de pobreza han ascendido en 190.090, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge la tendencia a la baja de este indicador a lo largo de los años que Mariano Rajoy estuvo al frente del Ejecutivo. El INE realiza este estudio con la referencia de la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion que se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa, ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos) que mide la población que está al menos en alguna de estas situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo.

Así, en el año 2021, último del que se tiene datos, el porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza ascendió al 33,4%, consolidando así la tendencia al alza iniciada en 2018, cuando el PSOE hizo la moción de censura al gobierno del Partido Popular. Ese año el porcentaje se situó en el 30,5%, en 2019 en el 31%, en 2020 en el 31,6% y en el 2021 en el ya mentado 33,4%, que se traduce en un total de 2,2 millones de niños y jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión infantil en España.

Por su parte, los años anteriores, empezando en 2014, este porcentaje había ido progresivamente bajando, a pesar de que el PSOE protagonizó diversas campañas contra Rajoy a propósito de la pobreza infantil.

¿Son lo mismo?

Con Rajoy hay 2,7 millones de niños en riesgo de pobreza (y 6.000M€ de recorte). @sanchezcastejon pic.twitter.com/CKOHuhj3Zg — PSOE (@PSOE) October 30, 2014

En 2014 el porcentaje ascendió al 36,7%, pero desde entonces hasta 2018 sólo fue descendiendo año tras año. En 2015 se situó en el 34%, al año siguiente en el 33,7%, en 2017 en el 31,9% y, finalmente, en 2018, el pico más bajo, en el 30,5%. En términos globales, la tasa Arope se situó en el 27,8% de la población residente en España en 2021, frente al 27,0% registrado el año anterior. El aumento de la tasa Arope se produjo en dos de sus tres componentes. Así, el porcentaje de población en situación de baja intensidad en el empleo subió del 10,0% al 11,6%. Y el porcentaje de población en riesgo de pobreza pasó del 21,0% al 21,7%. Por el contrario, el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa se redujo dos décimas, hasta el 8,3%.

Tal y como publicó OKDIARIO hace escasas semanas, los españoles en riesgo de pobreza se han elevado en casi 900.000 desde que gobiernan PSOE y Podemos, esto es, desde enero de 2020. Así lo revela el último informe Arope de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) que presentó esta organización en el Congreso de los Diputados.