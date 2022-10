Los españoles en riesgo de pobreza aumentan en 900.000 desde que gobiernan PSOE y Podemos

Los españoles en riesgo de pobreza se han elevado en casi 900.000 desde que gobiernan PSOE y Podemos, esto es, desde enero de 2020. Así lo revela el último informe Arope de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentado el pasado viernes por esta organización en el Congreso de los Diputados.

En concreto, el estudio recoge que en el ejercicio 2021 hubo 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, es decir, «el 27,8 % de la población española». Una cifra que, según el indicador Arope conforme al cumplimiento de la Agenda 2030, ha supuesto un aumento de 880.121 españoles en esta situación respecto al año 2019. Y es que, tal y como recoge el citado informe, en el ejercicio de 2020, primer año del Gobierno de coalición, el número de personas en riesgo de pobreza alcanzó los 12,7 millones y creció en 496.380 (27%) con respecto a 2019 (26,2% y 12.301346 españoles), mientras que el año pasado se computaron los 13,1 millones antes citados y el incremento fue de 383.741 (27,8%). En total, casi 900.000 más en apenas dos años.

Un empeoramiento de los datos más que significativo y que demuestra que el «escudo social» del que hizo amplia propaganda el Gobierno de Pedro Sánchez no fue la panacea. De hecho, el informe señala que «debe evitarse el triunfalismo», dado que «grandes medidas como los ERTE no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a quienes tenían contrataciones con irregularidades o modos de supervivencia característicos de la economía sumergida».

Además, el estudio indica que tal y como las entidades del Tercer Sector de Acción Social vienen advirtiendo, «las medidas del escudo todavía llegan de forma desigual a quienes se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma». Muestra de ello, prosigue la investigación, es que en 2021 hay en torno a 300.000 personas más con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana (menos de 530 euros al mes) que el año anterior.

Antes del Covid

Junto a ello, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) subraya que los datos muestran que el «retroceso de los indicadores comenzó antes de la llegada de la pandemia», por lo que «la Covid-19 no es causa exclusiva de la crisis».

En este contexto, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha citado este informe en su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 registrada este viernes en la Cámara Baja.

La formación de Santiago Abascal subraya en el texto de la enmienda que «en 2021, más de 13 millones de españoles se encontraban en situación de riesgo; esto es, casi el 30% de nuestros compatriotas están por encima del umbral que los considera en situación de carencia material y social severa, dato que ha aumentado en 1,5 puntos porcentuales desde 2019 (tasa Arope)».

La tercera fuerza del hemiciclo añade que «según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es líder europeo en pobreza, sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia».

De este modo, Vox denuncia que con este Ejecutivo socialcomunista «los españoles somos cada día más pobres». Y ello, «no sólo en términos absolutos, porque cada día el coste de la vida es mayor y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad es más difícil», sino también «en términos relativos, ya que la cesión de soberanía alimentaria y energética impulsada por las agendas globalistas y alegremente aceptada por nuestros sucesivos Gobiernos nos coloca hoy en la incertidumbre más absoluta», advierte el partido de Abascal.

«Electoralista»

Por su parte, el Grupo Popular también presentó este viernes su enmienda a la totalidad. La secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, criticó que las cuentas del Ejecutivo son «irreales» porque «sus previsiones han sido superadas por los organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados». Igualmente, Gamarra calificó de «electoralista» el proyecto presupuestario porque no está pensado para «solucionar los problemas de los españoles, sino para solucionar los de Sánchez».

Gamarra reprochó a PSOE y Podemos que sus Presupuestos «se olvidan de las clases medias en el peor momento de nuestra historia», por lo que exigió unas nuevas cuentas acompañadas de «un plan fiscal que apoye a la clase media». La portavoz del Grupo Popular acusó a Sánchez de incidir en unas recetas que han fracasado estos últimos años. En este sentido, lamentó que España será el último país de Europa en recuperar su nivel de PIB previo a la pandemia.