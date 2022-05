Un día después de que la vicepresidenta económica Nadia Calviño vinculase a Vox con el tiroteo de Texas, Pedro Sánchez ha vuelto a la carga contra su líder, Santiago Abascal. Durante su intervención en el Congreso por el espionaje con Pegasus, el socialista ha acusado a Abascal de llamarle «asesino». Una acusación que ha sido desmentida por el líder de Vox, que le ha calificado de «rey de la mentira».

«Desde luego, de ustedes no se puede esperar ni un mensaje de convivencia ni que refuerce la democracia de respeto. Usted puede llamarme autócrata o asesino, como me ha llamado a lo largo de esta legislatura», ha aseverado Sánchez desde la tribuna, ante la cara de incredulidad de Abascal.

Sánchez ha proseguido: «Sí, sí, revísese usted. Es que cuando usted sube aquí, algunas veces no se da cuenta de las barbaridades que dice, ya le digo yo que me lo ha dicho». Al percatarse del enredo, ha continuado visiblemente nervioso: «Entonces, ¿no considera que soy un asesino? Si usted me dice que no, aquí se acabó el reproche y pasamos a otra pantalla».

El tenso momento se ha producido un día después de que Nadia Calviño tratase de vincular a Vox con el tiroteo en una escuela de Texas que ha dejado 21 fallecidos, 19 de ellos menores.

«¿Qué se puede esperar de una formación política que en el día en el que estamos llorando consternados una terrible matanza de niños en EEUU propone repartir armas a los ciudadanos?», lanzó Calviño desde su escaño tras una pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

La ministra económica se refirió así unas afirmaciones de Santiago Abascal, quien proponía un «cambio legal» para «ampliar el concepto de legítima defensa» y que los españoles puedan disponer de un arma en su casa. Vox indica que, con ello, se pretende que los ciudadanos puedan defender su propiedad frente a los ataques o «usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron».