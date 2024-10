Robles elogia a la Reina Sofía en plena polémica por los audios de Juan Carlos: «Estamos con usted»

La Reina Sofía ha presidido este lunes los actos conmemorativos del 19º aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid. Esta fecha coincide también con la festividad de la Virgen del Rosario, patrona de la unidad. Durante el acto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pronunciado un afectuoso discurso hacia la Reina emérita y le ha dicho que «estamos con usted» en «estos momentos», en referencia implícita a la revelación por parte de OKDIARIO de los audios sobre la relación de Juan Carlos I con Bárbara Rey en los que también sale aludida doña Sofía.

«Quiero trasmitirle nuestro respeto, cariño, aprecio. Nos sentimos orgullosos del trabajo que usted lleva realizando tantos años por España. Estamos con usted», ha señalado Robles durante el acto celebrado en la base militar.

«Usted ha sido siempre un ejemplo de entrega y solidaridad. Gracias a usted y a su trabajo, que en un día como hoy yo quiero agradecer muy especialmente», ha indicado la ministra.

«Nos sentimos orgullosos, de usted y de su hijo, el Jefe del Estado, y la Princesa Leonor. Ellos seguirán siempre su ejemplo», ha señalado sin mencionar al Rey emérito.

El discurso se produce justo cuando OKDIARIO está desvelando todos los audios secretos de las conversaciones entre Juan Carlos I y Bárbara Rey, en los que el emérito habla largo y tendido de su relación inexistente a nivel personal con doña Sofía, a la que califica como una «número 1 en lo profesional» en referencia a su papel como reina.

La Reina emérita, madrina de la UME desde sus inicios, fue quien entregó el primer guion a la unidad y, además, hace 15 años, un 7 de octubre, hizo entrega de la bandera nacional a la UME.

Durante la ceremonia, la Reina Sofía ha presenciado un desfile aéreo, terrestre y motorizado, así como la entrega de 18 condecoraciones y el tradicional homenaje a los caídos. Junto a ella, han estado presentes la ministra de Defensa; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, entre otras autoridades. Además, se ha inaugurado una placa conmemorativa.

«Entrañable afecto y respeto»

Por su parte, el jefe de la UME, teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha expresado su «entrañable afecto, respeto y admiración» hacia la reina Sofía, subrayando la importancia de su presencia en esta efeméride como un gesto de cercanía hacia la unidad.

El teniente general destacó que en estos 19 años, la UME ha logrado consolidarse como una unidad creíble gracias a valores como la humildad, disponibilidad y dedicación. También rindió homenaje a los caídos en acto de servicio, en especial al teniente coronel Pablo Estrada Martín, fallecido en un accidente durante unas maniobras cerca de Teruel.

La UME, creada en 2005, es una unidad especializada en la gestión de emergencias y catástrofes, tanto en el ámbito nacional como internacional. En estos 19 años, ha llevado a cabo más de 700 misiones, incluyendo incendios forestales, inundaciones y terremotos, colaborando siempre con otros organismos y entidades para garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

Confidencias de Juan Carlos I

Los audios de las conversaciones entre Juan Carlos I y Bárbara Rey dibujan un matrimonio fracasado en la Jefatura del Estado. El monarca hablaba abiertamente por teléfono con su amante las particularidades de su relación con la Reina Sofía. Expone que «desde hace 15 días» no cenan o almuerzan juntos y eso a pesar de que «los niños y su hermana» no están en casa. «Se encierra en su cuarto. Cuando yo veo que está la cena y el criado [avisa]… No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo», relata el monarca.

Tal como desvelan los audios en poder de OKDIARIO, que presuntamente utilizó Bárbara Rey para presionar a la Casa Real para obtener contratos de televisión y fondos reservados, la conexión de Juan Carlos con ella era total. El Rey lamentaba que no había comunicación con su esposa real y Bárbara le replicaba que ese aspecto en una pareja es muy importante, lo que el Rey ratifica.

Juan Carlos I desvela que le dijo a la Reina Sofía que no tenía problema en que reorganizara su vida personal. En ese marco, el monarca se fue a Palma de Mallorca y su esposa a Londres y París. Esto le pareció «perfecto» a Juan Carlos. «La mentalidad [de Sofía] no ha evolucionado. Pero, entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro», subraya con naturalidad.