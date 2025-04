El Rey Juan Carlos I denunciará a su ex pareja Corinna zu Sayn-Wittgenstein

El rey emérito Juan Carlos I ha decidido emprender acciones legales contra su ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Esta acción judicial supone un nuevo capítulo en el largo enfrentamiento entre ambos, que ya ha recorrido tribunales de varios países durante los últimos años. La demanda, que se interpondrá ante los tribunales españoles, alegará que las declaraciones públicas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein han dañado gravemente la imagen y el honor del monarca. El antiguo jefe del Estado podría solicitar una rectificación pública y una indemnización económica millonaria cuya cuantía por el momento se desconoce.

Según ha dicho Luis Pliego, director de la revista Lecturas, en el programa TardeAR, esta información procede de la periodista Pilar Eyre. «Es una primicia que da Pilar Eyre mañana en Lecturas. Sería una demanda que él ya ha encargado a sus abogados, a los mismos que están llevando el caso contra Miguel Ángel Revilla», ha detallado en Telecinco.

«Se trataría de una demanda por atentar contra el honor y el fundamento está en que todo lo que ha dicho Corinna tanto en entrevistas como en podcast y documentales no ha podido ser probado». La defensa del Rey emérito argumentará que Zu Sayn-Wittgenstein «no tiene pruebas de que han entrado en su casa de Mónaco, no tiene pruebas de las investigaciones de los servicios secretos, no tiene pruebas de nada de lo que ella dice».

Este anuncio llega apenas unos días después de que el rey emérito, a través del despacho de la letrada Guadalupe Sánchez, comunicara acciones legales contra el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por presuntas manifestaciones que habrían vulnerado su honor desde 2022 en diversos programas de televisión. Por el momento la letrada se limita a decir que ella no está preparando nada: «En lo que a mí respecta no me consta».

Pliego se ha mostrado optimista respecto a las posibilidades del emérito en este proceso judicial: «No solamente tiene posibilidades de ganar, es que es muy probable que lo gane. Corinna no ha probado nada. Hasta seis años se pueden poner demandas».

Pleito en Londres

La nueva ofensiva legal contra Corinna zu Sayn-Wittgenstein se produce tras el cierre del caso en Reino Unido, donde en octubre de 2023 el Tribunal Superior de Londres rechazó juzgar la demanda presentada por la empresaria contra Juan Carlos I, al considerar que la justicia inglesa no tenía jurisdicción para hacerlo. En aquel proceso, Zu Sayn-Wittgenstein reclamaba 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) por presunto acoso, vigilancia ilegal y difamación.

Según Pilar Eyre, el Rey Juan Carlos, que continúa residiendo en Abu Dabi, estaría muy preocupado por el legado que va a dejar a la historia. El monarca tiene «gran inquietud por quedar retratado para la posteridad como un jefe de Estado salpicado por la corrupción», lo que habría motivado su decisión de acudir a la justicia. «El Rey Juan Carlos es un ciudadano más ante la ley, tiene derecho a defender su honor», ha dicho Pliego en su intervención televisiva.

Por el momento, no ha trascendido ninguna reacción por parte del entorno de Corinna zu Sayn-Wittgenstein ante esta información. El conflicto entre Juan Carlos I y la empresaria se remonta a 2012, cuando finalizó su relación personal, tras lo cual ambos han protagonizado un largo enfrentamiento que ha incluido acusaciones cruzadas sobre transferencias millonarias, presuntas actividades de espionaje y campañas de desprestigio.