El vídeo del fin de semana que se ha vuelto más viral ha sido, sin duda, el protagonizado por José Manuel García-Margallo y su aplaudida intervención sobre Hernán Cortés en el programa El mejor de la historia de TVE. El formato preguntó si el conquistador español era héroe o villano. Mercedes Milá brotó asegurando que era «un asesino impresionante» pero se encontró con una brillante lección de historia del eurodiputado del PP.

El nuevo programa de la televisión pública busca al personaje más importante de la historia de España. Durante su primera emisión hablaron de Hernán Cortés y ya saltó la primera polémica. Para la periodista Mercedes Milá el descubridor español es un «villano» que no puede ser un «héroe jamás de la vida» porque era «un asesino impresionante». Acto seguido el director Santiago Segura apoya a su compañera: «¿Qué hubieran votado los aztecas? Hernán Cortés no estaba ni en la lista».

Es entonces cuando comienza la lección histórica de José Manuel García-Margallo. El popular arranca su intervención desmontando los argumentos de la izquierda: «Es un error histórico. Si hubiesen votado los aztecas probablemente no le hubiesen votado pero sí los los totonacas y los tlaxcaltecas». «Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas», asegura el europarlamentario.

«Fue un genio militar y no sólo porque logró derrotar un imperio que tenia 7 millones de habitantes. Tenochtitlan, que era la capital, tenía 300.000 habitantes cuando Londres tenia 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias… compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard que es de 1600 y pico, la primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho cuando éramos imperio al lado de lo que era el México virreinal, la capital de nueva España», asegura Margallo.

Tras esta lección, Mercedes Milá le hace una pregunta al político: «Entonces, ¿por qué cargárselos a todos?». Y García- Margallo vuelve a mostrar su alto conocimiento histórico: «¿Cuánta gente murió en las Guerras Napoleónicas? Tres millones. Si Hernán Cortés hubiese sido francés hubiese salido el primero».

La presentadora del formato, Silvia Intxaurrondo, también repregunta a García-Margallo asegurando que «hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés» y es que «ha sido el pionero de la cancelación entre otras cosas porque López Obrador, presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón»: «¿Hemos pedido perdón Margallo?, ¿hay que pedir perdón?», interroga.

A lo que el eurodiputado contesta rotundo: «¡Pero cómo vamos a pedir perdón! López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés porque es de descendencia española pura». Y finaliza su intervención desmontando también el argumento de que España le robó todo el oro a México: «En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo de 1521 a 1821, que es la independencia, fueron 200 toneladas, entre 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas. El oro se quedó allí y no hay más que ver lo que es México. Hay que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato… Es una labor histórica».