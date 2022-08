La Plataforma de Afectados por la Ocupación en toda España ya ha conseguido 60.000 firmas para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apruebe una ley antiokupación. Esperan llegar a las 75.000 para enviarlas a Sánchez y que la petición sea una de las más firmadas en la plataforma change.org. Este movimiento nació a consecuencia del vacío legal que ampara las ocupaciones de viviendas e inmuebles.

La Plataforma se pregunta en la petición: «¿Por qué personas mayores no acompañadas, niños, familias de barrios humildes con escasos recursos tenemos que aceptar y convivir con mafias ocupas que trafican, amenazan e impiden una convivencia pacífica? ¿por qué los bancos y fondos de inversión olvidan sus responsabilidades para con las comunidades de vecinos, ignorando las consecuencias que se derivan de la ocupación de sus activos?»

La Plataforma se define a sí misma como «un grupo de afectados por la ocupación que nos hemos unido para crear una plataforma apolítica y sin ánimo de lucro con los siguientes objetivos: El reconocimiento de los agravios que sufrimos las víctimas de los delitos de allanamiento y usurpación, en todas sus distinciones y solicitar la creación de un ordenamiento jurídico que evite el daño ocasionado por este delito y la compensación a las víctimas del mismo».

Sus objetivos son «buscar un cambio legislativo sobre el que está vigente actualmente, que asegure la protección de las víctimas de este delito en todas sus variantes de ocupación de la propiedad en posesión, inquiocupación y vecinos de ocupantes de pisos de bancos o fondos de inversión». La Plataforma se creó en junio de 2021 y desde su nacimiento han sido recibidos por varios partidos políticos del espectro nacional.

Y reclaman a Sánchez que «¿por qué el gobierno de España no escucha a las víctimas de la Ocupación? ¿por qué no hay un debate político y social para solucionar, no solo el origen de la ocupación, sino las consecuencias que recaen sobre víctimas inocentes? ¿por qué se ampara al delincuente y se silencia a los afectados?»

Por todo esto los peticionarios de la Plataforma Antiocupación, que esperan alcanzar 75.000 firmas para mandarlas al Palacio de la Moncloa, expresan su deseo de «una vez por todas, acabar con la Ocupación e Inquiocupación, y que de forma inmediata, se reviertan las consecuencias psicológicas, sociales y económicas que viven las víctimas de un delito».