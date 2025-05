La presidenta de Paradores de Turismo SA, la ex ministra socialista Raquel Sánchez Jiménez, ha alegado este jueves «confidencialidad» para evitar hablar de lo acaecido en plena pandemia en el hotel de la cadena pública en Teruel. Un episodio, revelado en exclusiva por OKDIARIO, donde su antecesor en el ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, participó en una juerga con «destrozos» y «novias que no son novias», es decir, prostitutas, según testimonios de personal de este establecimiento hotelero.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid y preguntada sobre si este episodio y su gran repercusión mediática ha tenido «impacto en la imagen» de la cadena pública hotelera, Raquel Sánchez ha empezado diciendo que le gustaría «no dar más recorrido a una noticia basada directamente en mentiras que algunos medios de comunicación o pseudomedios se han afanado en alimentar durante estas semanas». «No será la red de Paradores ni yo misma quien contribuya a alimentar esa polémica», ha añadido.

Acto seguido, la ex ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2021-2023) del Gobierno de Pedro Sánchez ha señalado que Paradores de Turismo SA, «nosotros, como empresa hotelera, tenemos un deber de confidencialidad de las estancias de cualquier cliente, sea el señor Ábalos o cualquier otro, pero hasta donde yo sé y podemos informar (…), ya hemos dicho lo que teníamos que decir, que no se produjeron ningún tipo de desperfectos». En cambio, pese a su talante feminista, Raquel Sánchez no ha hecho mención alguna a las prostitutas o «novias que no son novias» o «señoritas» que trabajadores del Parador de Teruel, establecimiento ahora bajo su competencia, sí describieron como tales.

Se da la circunstancia de que estos trabajadores, cuyos testimonios recogió OKDIARIO, han sido amenazados con el despido hace unas semanas, con Raquel Sánchez como máxima responsable de la cadena hotelera pública.

Este periódico ha publicado la carta de apertura de expediente, fechada el 8 de abril de 2025, contra estos empleados por romper el silencio sobre lo sucedido el 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus y estando al frente de Paradores el hoy ministra de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

El documento, firmado por el Departamento de Relaciones Laborales y Gestión Económica de Personal de Paradores, advierte, por ejemplo, a un trabajador de que sus declaraciones a OKDIARIO constituyen «un incumplimiento laboral muy grave susceptible de ser sancionado incluso con el despido disciplinario». La exclusiva de este periódico sobre la juerga de Ábalos fue publicada el pasado 7 de diciembre.

La misiva, redactada en tono intimidatorio, acusa al empleado de haber «vulnerado la política de protección de datos facilitando información de clientes que han hecho uso de nuestras instalaciones», además de haber «incumplido también la obligación de mantener la necesaria confidencialidad en relación con la información que conozca por razón de su trabajo».

Por su parte, el PP ha denunciado que estos trabajadores han sido amenazados «no por mentir, que habría sido lo lógico si faltaban a la verdad, sino por supuestamente faltar a la cláusula de confidencialidad», mismo concepto esgrimido este jueves por Raquel Sánchez.

Raquel Sánchez habla de «ruido»

Precisamente, la presidenta de Paradores ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la oposición, esto es, contra los «responsables políticos y públicos que alimentan fake news». «Lo que están haciendo es dañar no sólo la imagen de Paradores, sino de Paradores en cuanto representa marca España», ha lanzado a PP y Vox. «Paradores siempre ha sido una empresa pública que hemos intentado entre todos salvar de esas polémicas y del ruido. Me ha desagradado mucho porque se ha manchado esa imagen pública de Paradores», ha declarado la ex ministra del PSOE y ex alcaldesa de Gavá (Barcelona).

Además, cabe reseñar que la presidenta de Paradores y sustituta de Ábalos en el Ministerio de Transportes tiene en su equipo a estrechos colaboradores del ex dirigente socialista -todavía hoy diputado en el Grupo Mixto del Congreso- durante la etapa de las presuntas corruptelas de la trama Koldo que investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por orden judicial. Así ocurre con la actual mano derecha de Raquel Sánchez en esta empresa pública, Ricardo Mar Ruipérez, jefe de Gabinete de Ábalos en el Ministerio de Transportes en aquel entonces, y hoy secretario general de Paradores.