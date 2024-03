Ramos y Australia: los combativos senadores del PP canario que entran en la comisión del ‘caso Koldo’

El Partido Popular ha elegido a los senadores canarios Sergio Ramos Acosta y María Australia Navarro de Paz para integrar la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’. Asimismo, los senadores por Baleares, Maria Salom (PP) y José Hila (PSOE) formarán también parte de esta comisión que fue aprobada por el pleno del Senado hace unas semanas mediante una iniciativa del PP.

El PP y el PSOE han optado por dar protagonismo tanto a Canarias como a Baleares en esta comisión. Ambas comunidades son las principales implicadas en los contratos de material sanitario con la empresa vinculada a la investigación del ‘caso Koldo’.

Cabe decir que Ramos Acosta es un político bregado en el parlamentarismo español. Este senador llegó a pedir la dimisión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska por la política migratoria del Gobierno. «Usted le toma el pelo a la gente, a los españoles y a los canarios, todos los días», acusó Ramos a Marlaska durante una comparecencia en la Cámara Alta el pasado mes de noviembre. En este sentido, el senador del PP enumeró los errores de la gestión de Marlaska en relación a la inmigración irregular. «Su gestión es más de 4.000 muertes en el mar desde el año 2020; con 23.000 llegadas de inmigrantes en el 2020, 22.000 en 2021, 15.000 en 2022 y más de 30.000 llegadas en lo que va de 2023, cifra que ya supera la crisis de los cayucos de 2006», añadió.

El PP también ha elegido a un grupo de senadores combativos, entre los que destacan el ex coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, o el ex presidente extremeño, José Antonio Monago. De estos nombres, los populares aún tienen que decidir a su portavoz y al presidente de la Mesa que ordene estos trabajos.

Así consta en el listado de miembros de la comisión, al que ha tenido acceso Europa Press, que el PP ha hecho llegar a la Presidencia del Senado, en el que detalla el nombre de los 17 integrantes del PP que estarán presentes en esta investigación parlamentaria sobre el ‘caso Koldo’.

En concreto, el Pleno del Senado de hace unas semanas aprobó por unanimidad la creación de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, impulsada por el PP, y tiene previsto constituirse después de Semana Santa.

Los integrantes del PP serán Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid; el ex coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo; Ana Beltrán, la número tres del PP durante la época de Pablo Casado; Luis Javier Santamaria, ex consejero de Fabra en la Comunidad de Valenciana; el expresidente extremeño, José Antonio Monago; el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y el senador del PP aragonés, Eloy Suárez.

En el caso del PSOE, su portavoz en la comisión de investigación sobre el caso Koldo será el número dos del Grupo y senador vasco, Alfonso Gil, mientras que el viceportavoz será el senador por Jaén José Latorre Ruiz.

Entre los vocales que ha elegido para formar parte de la investigación parlamentaria, destacan el ex alcalde de Palma José Hila, el exconsejero de Transición Ecológica en Canarias, José Antonio Valbuena, o el ex vicepresidente primero de Navarra, Javier Ramírez.

El resto de grupos parlamentarios también han elegido ya a sus portavoces en esta comisión de investigación. Sumar ha dado la portavocía al senador balear Juanjo Ferrer; Pedro Sanginés representará a Coalición Canaria; el portavoz de ERC será Joan Queralt, el de Bildu será Josu Estarrona, la del PNV va a ser Estefanía Beltrán, y el del Grupo Mixto será María Mar Caballero.