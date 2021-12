El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha salido escaldado este lunes de su interrogatorio al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) en el seno de la Comisión Kitchen. El diputado separatista ha tratado de provocar desde el primero momento al ex jefe del Ejecutivo, que ha destrozado su numerito con una frase final: «Ha hecho usted el ridículo».

Fuera de todo decoro parlamentario, Rufián incluso se ha levantado del escaño y se ha dirigido hacia el estrado, donde estaba Mariano Rajoy, en pleno interrogatorio para depositar en su mesa una copia del preámbulo de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel. Ello ha llevado a la presidenta de la Comisión, la socialista Isaura Leal, ha apercibir al diputado separatista. Rajoy, tranquilo, le ha replicado que él le haría entrega un ejemplar de su último libro ‘Política para adultos’ al término de la sesión.

«Me temo que ha venido usted, como ya me temía, a afirmar sus prejuicios, pero no ha demostrado absolutamente nada. Lo único que ha hecho una vez más ha sido insultar y agredir. A usted el Estado de Derecho le trae completamente sin cuidado, y la presunción de inocencia, también. Así, veremos cómo le va por la vida… Me ha leído una serie de cosas… Usted que es a la vez, fiscal, policía, juez instructor, tribunal sentenciador… todo eso que quiera y mucho más señor Rufián, hoy creo que ha hecho el ridículo».

«No está en El Hormiguero»

Previamente, el portavoz de ERC y socio del Gobierno de Pedro Sánchez ha interrumpido y torpedeado la declaración de Rajoy con frases del tipo: «No está usted en ‘El Hormiguero’, ni en un monólogo», y le ha acusado de «pasar a la historia como un señor que va diciendo por los sitios y en sus libros que no tiene ni idea de todo esto», en relación a la presunta utilización de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior «con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP», objeto de esta Comisión impulsada por el PSOE y sus socios de la mayoría Frankenstein.