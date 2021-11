Si a alguien le quedaban dudas de quién manda en el Gobierno de España Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua se han encargado de dejarlo claro este martes. Ha bastado solo con una foto y pocas palabras sobre la negociación con el Gobierno hasta las tres de la mañana de hoy. Los portavoces de ERC y EH Bildu en el Congreso han comparecido conjuntamente en el Congreso para anunciar que permitirán la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y facilitarán a Pedro Sánchez agotar la legislatura hasta 2023.

«Esto es un acuerdo importante. El PSOE no hace, al PSOE se le obliga a hacer», ha llegado a presumir Gabriel Rufián, portavoz de ERC, humillando a Pedro Sánchez. Por su parte, su homóloga proetarra, Mertxe Aizpurua, ha enfatizado que «las izquierdas separatistas vascas y catalanas podemos conseguir grandes avances; somos la garantía de las políticas de la izquierda», ha apostillado.

Han pasado tan sólo dos años desde las promesas reiteradas del presidente de que no iba a pactar nunca con los que querían romper España. Y no solo ha pactado con ellos si no que el líder del Ejecutivo ha cedido en lo más sustancial que le exigían estos socios a cambio de garantizar su silla en La Moncloa. Nada de lo principal -enmiendas menores aparte- que pedían los separatistas catalanes y vascos ha quedado al margen de los acuerdos presupuestarios. Lo más importante: los beneficios al catalán y el euskera en el panorama audiovisual, ya sea a través de la producción de películas y series o en la emisión de cadenas.

Esquerra y Bildu son la muleta imprescindible para que la coalición progresista pueda seguir gobernando. Sin el apoyo de sus 18 diputados la mayoría de leyes no lograrían ser aprobadas. Y la de Presupuestos es la más importante de todas las normas que un Gobierno tramita cada año. De ahí que los socialistas hayan sacado el talonario para complacer a sus socios. Y ello, a pesar de que la falta de fluidez entre el grupo socialista, ERC y Bildu, fruto de los cambios desde la salida de Adriana Lastra, han ralentizado los plazos. Los de Rufián, que ya no se sienten tan queridos, han querido hacer valer su posición. Y recordarles que sin ellos no gobiernan.

Cuota del 6%

En la rueda de prensa celebrada en la Cámara baja, Rufián ha ido desgranando los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Así, ha destacado que el 20% de toda la producción europea en plataformas digitales (una cuota del 6% del total), será ahora en catalán, gallego o euskera y ha remarcado la «obligación» de ofertar el contenido doblado o subtitulado en tales lenguas cooficiales. También habrá una inversión de 10,5 millones para «incentivar» esos contenidos.

También ha señalado haber «conseguido» que los Mossos se equipararán a la Ertzaintza en lo referente a la «jubilación anticipada», esto es, «prejubilación a los 60 años», además de arañar al Ejecutivo una «auditoria pública sobre el fondo de pensiones» y «un complemento de pensión para los jubilados que cobren menos de 900 euros».

Vía Layetana

En lo referente a la memoria histórica, el dirigente separatista catalán ha dicho que han «logrado» que se dé de baja la partida consignada para las reformas de mejora de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana.

Junto a ello, Rufián también ha avanzado la transferencias de fondos económicos en infraestructuras hasta 5 millones de euros, la B-23 y la B-30, 10 millones a la Generalitat para comprar viviendas a la Sareb que se destinen al «alquiler social para jóvenes» o una partida especial de 11 millones de euros para Barcelona en materia de «política de vivienda social».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu se ha remitido a los acuerdos ya anunciados en la víspera junto al líder batasuno, Arnaldo Otegi, entre los que figura la emisión en toda Navarra del canal infantil en euskera de la TV vasca.