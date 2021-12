Tanto Luis Bárcenas como José Manuel Villarejo «tienen problemas serios en los tribunales» y «como tienen derecho a mentir, dicen lo que quieren». El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comparecido hoy en la Comisión de investigación del Congreso sobre la ‘operación Kitchen’ para reiterar ante sus señorías que nunca conoció al ex comisario, que nunca se reunió con él y, sobre todo, que nunca intercambió con él ningún mensaje.

«No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje». Más claro imposible, Rajoy ha desmentido todas las acusaciones vertidas por el ex policía en torno a la presunta trama parapolicial para vigilar al ex tesorero del PP.

Rajoy también ha negado que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le hablase sobre esta cuestión y por tanto conociera la existencia de operativo alguno para espiar a Bárcenas. Y una vez más ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de una contabilidad paralela o caja B en el PP que manejaba Bárcenas.

Su comparecencia, la última de la comisión, ha estado rodeada de una gran expectación: en torno a una treintena de periodistas le han esperado a las puertas de la Sala, a la que ha accedido acompañado de la portavoz del PP, Cuca Gamarra; y de otros representantes del partido como Ana Pastor y Jaime de Olano.

Rajoy ha defendido también la inocencia de su ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, procesados en la trama de espionaje al ex tesorero del PP. «No creo que hayan montado ningún dispositivo».

«La presunción de inocencia se mantiene hasta que la resolución judicial sea firme», ha recordado Rajoy en la última sesión de la comisión.

Rajoy ha dejado claro tiene una «magnífica» opinión de los responsables políticos de Interior procesados en la Audiencia Nacional, Fernández Díaz y Martínez. Y ha aprovechado para lanzar un mensaje al juez que instruye el caso: «La presunción de inocencia es un derecho pero creo que debería ser más prudente en imputar a la gente actividades delictivas».