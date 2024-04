Puigdemont relega de las listas de Junts a los perfiles más radicales cercanos a Borràs

Con la presidenta de Junts, Laura Borràs, inhabilitada para ocupar cargo público por corrupción, Carles Puigdemont aprovecha su situación de debilidad para arrinconar y relegar de las listas electorales de Junts a los perfiles más radicales cercanos a ella. Ninguno de los actuales diputados o dirigentes cercanos a Borràs aparecen entre los primeros 15 puestos de la lista que Junts presenta por Barcelona para las elecciones al Parlament de las que saldrá el nuevo gobierno de la Generalitat. El candidato de Junts a la Presidencia ha optado por una candidatura con perfiles más moderados, parecidos a lo que ha representado siempre Convergencia. Lo hace con el objetivo de ampliar su cartera de votantes.

La composición de las listas son un reflejo del equilibrio de fuerzas actual en Junts per Catalunya. Carles Puigdemont ha situado a personas de su estricta confianza -como Albert Batet o Josep Rius- y ha incorporado fichajes como Anna Navarro o Agustí Colomines. Por su parte, el todavía inhabilitado por el 1-O Jordi Turull cuenta asimismo con nombres relevantes en puestos clave, como Anna Erra, Gloria Freixa o David Saldoni. Puigdemont también restituye a los ex consellers Josep Rull, como número 3, y Lluis Puig, como número 13, mientras arrincona por completo a los más cercanos a la presidenta de Junts, la corrupta Laura Borràs.

El primer nombre representante de este sector más radical liderado por Borràs es el de Joan Canadell, ex presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, que ocupa el puesto número 17. Francesc de Dalmases, la mano derecha de Borràs y amigo íntimo de la ex presidenta del Parlament, ocupa el puesto 18, después de Montserrat Ortiz, y de Antoni Castellà, el líder de Demòcrates de Catalunya -formación aliada de Junts-. Aurora Madaula, hasta ahora secretaria segunda de la Mesa del Parlament, vicepresidenta del partido y muy próxima a Borràs, ni tan siquiera figura en las listas.

David Torrents, secretario de Organización de Junts y también considerado próximo a la presidenta de Junts per Catalunya, figura en el puesto 23, por detrás de la ex consellera Lourdes Ciuró, en el 21, cercana al secretario general, Jordi Turull.

Las listas de Junts+ Puigdemont per Catalunya en las cuatro provincias catalanas fueron validadas este viernes por la ejecutiva del partido que las aprobó por unanimidad. Este sábado deberán ser sometidas a ratificación de su consell nacional que se reunirá en la localidad francesa de Elna. En la misma localidad en la que anunció su vuelta a la política catalana, hace un par de semanas, Puigdemont protagonizará el acto de presentación de su candidatura.

Por detrás de Carles Puigdemont se sitúa, en el número dos, en la lista por Barcelona, el fichaje ya anunciado a principios de semana de la empresaria olotense Anna Navarro. Tras ella Josep Rull, ex conseller de Territorio cuando el golpe y el único que fue a su despacho el día después de ser cesado por el 155, será el número tres de la lista de Junts. Tras pasar por prisión, Rull puede ser elegible al haberse cumplido su condena de inhabilitación. La presidenta del Parlament, Anna Erra, ocupará el cuarto puesto.

El hasta ahora presidente del grupo de JxCat en el Parlament, Albert Batet, que dirige la campaña, ocupa el quinto lugar de la lista de Junts+Puigdemont per Catalunya para la circunscripción de Barcelona, confeccionada con la fórmula cremallera, alternando hombres y mujeres. Por detrás de él se situará la escritora catalana de origen etíope Ennatu Domingo, Josep Rius -ex jefe de gabinete de Puigdemont-, Judit Toronjo -ex líder de las juventudes del partido- y, en el número nueve, Agustí Colomines, uno de los ideólogos que ayudó a fundar la candidatura de JxCat en 2017. El ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, cierra simbólicamente la lista.

La configuración de las listas de Junts+Puigdemont per Catalunya, pues, demuestra un giro hacia la moderación. El objetivo de Carles Puigdemont es recuperar a un votante moderado que o bien se quedó en casa en las últimas elecciones del año 2021 o bien llegó a votar al PSC de Salvador Illa.

Los sondeos que maneja la formación separatista reflejan un crecimiento constante del número de apoyos que puede recabar Puigdemont en los próximos comicios. Desde que se hiciera oficial que el ex president volvería a ser el candidato, con la intención de ser restituido si logra los apoyos para ganar el debate de investidura, Junts ha pasado de ser la tercera fuerza política en intención de voto a ser la segunda y mejorando día tras día el porcentaje de votantes que se plantean votar a su candidatura.