Puigdemont volverá a España para ser candidato pese al riesgo de ser detenido, según su abogado

Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, ha asegurado que el dirigente independentista está dispuesto a volver a España y ser detenido y da por hecho que será el candidato de Junts en las elecciones del próximo 12 de mayo.

«Puigdemont está dispuesto a volver y que le detengan, pero esto no va a poder impedir que sea presidente de la Generalitat. Los únicos que lo pueden impedir son los catalanes cuando voten», ha señalado, admitiendo que existe la posibilidad de que la Policía le pueda detener cuando cruce la frontera española.

Además, ha señalado que, con la Ley de Amnistía que se aprobó este jueves en el Congreso de los Diputados, «se ha creado todo el entramado jurídico para que pueda volver con los términos que él decida». «Una vez que salga la ley publicada en el BOE, los tribunales procederán a revisar los casos en los que debe aplicarse la amnistía y levantarán las medidas cautelares a las causas que corresponda», ha agregado al respecto.

Así se ha expresado en una entrevista en Rac 1, en la que también ha cargado contra Pedro Sánchez y Pere Aragonés. «Tienen miedo de que se pueda presentar a las elecciones, las gane y pueda ser investido presidente de Cataluña», ha dicho.

Puigdemont quiere ser candidato

Las declaraciones de Boye van en la misma línea con el mensaje que trasladó Puigdemont a su entorno tras conocerse el adelanto electoral de los comicios catalanes al próximo 12 de mayo: «Me apetece ser el candidato de Junts a las catalanas». El que fuera presidente de la Generalitat podría ser cabeza de lista, aunque todavía no esté en vigor la Ley de la Amnistía, como ya ocurrió en los comicios de 2021.

La Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral Central, que regula el funcionamiento de los procesos electorales en Cataluña, especifica que cumple los requisitos para figurar en una papeleta, independientemente de la nueva ley. Ésta lo que permitirá es que el ex president regrese a España y pueda desempeñar las funciones que deriven de lo que los ciudadanos expresen en las urnas.

Aunque, según los plazos para la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, Puigdemont sí podría estar de vuelta para someterse a una investidura, en el caso de que la aritmética parlamentaria le ofrezca a Junts la posibilidad de opositar a la presidencia catalana.

Tras las elecciones del 12 de mayo, arrancará el reloj de la investidura. Puigdemont cuenta con estar en el debate, y los plazos también son largos. Entre la primera y una segunda sesión de investidura puede transcurrir un plazo de hasta dos meses.

El propio Puigdemont ha subrayado esta hoja de ruta tras conocer la convocatoria: «Con el calendario electoral propuesto, podré estar presente en el debate de investidura. Y me haría mucha ilusión, más de seis años y cuatro meses después de mantener la presidencia a pesar del 155 y el exilio».

Ley de Amnistía

El Congreso aprobó este jueves, 14 de marzo, la Ley de Amnistía por 178 votos a favor frente a 172 en contra después de que los socialistas pactaran el texto con los independentistas de ERC y Junts. Con este pacto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cede en el perdón penal de todo el terrorismo, la alta traición y la malversación.

En este sentido, el abogado de Puigdemont ha dicho que «no cualquier charlotada es terrorismo, sino aquel que incumple la directiva europea y ha generado violaciones graves de los derechos fundamentales».

Al respecto, cabe destacar que el Tribunal Supremo va a aludir a las directivas europeas para investigar a Puigdemont y al diputado independentista Rubén Wagensberg por terrorismo en la causa sobre Tsunami que ha recaído en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. No habrá un archivo inmediato de la causa sobre Tsunami y, en todo caso, habrá un exhaustivo análisis de las normas de la Unión Europea.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, los magistrados no tienen prisa y, por ahora, no ha arrancado la instrucción sobre el ex presidente catalán. El procedimiento se realizará en paralelo al que lidera Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, que irá más rápido. Habrá coordinación con los mismos investigadores de la Guardia Civil, pero los dos tribunales trabajarán cada uno por su lado.