Puigdemont anuncia a los lugartenientes de Sánchez en Suiza que no le aprobarán los Presupuestos

A Pedro Sánchez le espera un auténtico martirio político tras el estrepitoso fracaso de la reunión con Junts en Suiza. La cúpula neoconvergente encabezada por Carles Puigdemont le ha hecho saber «oficialmente» a los emisarios del PSOE que no le aprobará los Presupuestos. «No hay marcha atrás, esto ya no tiene solución. No aprobaremos los Presupuestos», le comunicó Puigdemont a un desencajado Santos Cerdán, según han afirmado a OKDIARIO personas presentes en el fallido cónclave. En Junts se sienten engañados y persisten en hacerle saber a los socialistas que sus siete votos no servirán para salvar el pellejo de Sánchez. Un no a los Presupuestos sería el último clavo en el ataúd político Sánchez.

Tras mantener diversos encuentros durante todo el fin de semana, el PSOE ha podido constatar de primera mano que la legislatura de Sánchez se tambalea. Tal como adelantaba este domingo OKDIARIO, Junts se ha sentado a esta mesa de negociación con una lista tan larga como detallada de las promesas que Sánchez les ha hecho y ha incumplido. Un total de 28 cesiones fake que Puigdemont no va a pasar por alto. Los independentistas no perdonan a Sánchez su acuerdo con ERC para investir a Salvador Illa y así apartar a Puigdemont de la presidencia de la Generalitat.

Así todo, Puigdemont midió con cautela sus palabras de cara a los suyos. El líder de Junts tuiteó este sábado en X: «Nuestra vocación política no es dar estabilidad ni desgastar a nadie. Nuestro objetivo es defender Cataluña y los intereses de los catalanes, y quien nos ayude tendrá nuestro apoyo, sea para gobernar, sea para hacer oposición; quien haga lo contrario o quien nos engañe (o maree la perdiz), que no cuente con él».

Y fiel a su estilo, dejó una ventana abierta para una negociación in extremis de cara a la votación sobre el techo de gasto que tendrá lugar este jueves en el Congreso: «Nuestro voto en relación con el techo de gasto no se decidirá con el objetivo de estabilizar o desgastar sino en función de lo que hay en la mesa de negociación para este caso concreto. Cada cosa tiene su negociación y objetivos. Y es necesario negociar pieza a pieza».

En plena Diada, Junts ya le metió un nuevo cerrojazo a los Presupuestos cuando la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, manifestó que «Europa les dice que se pueden gastar 40.000 millones de euros de más el año que viene como déficit» y «la manera como ustedes los repartirán es lo que tendremos que votar aquí», pero cómo lo repartirán «no lo explican».

De ellos, añadió, «han decidido que se quedan» casi «el 90%, más de 35.000 millones de euros sin explicar en qué se los gastarán». Además, acusó a Montero de mentir cuando dice que su propuesta «beneficia a todas las comunidades», ya que «se quedan 35.000 millones de euros y lo que toca a Cataluña no llega ni a 100 millones». «Si quiere resultados diferentes, haga cosas diferentes», le dijo Nogueras a María Jesús Montero en forma de estoconazo. De nada sirvieron los esfuerzos de Bolaños por intentar reconducir la postura de los neoconvergentes.

Feijóo huele sangre

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ultima su «ofensiva legislativa» en el Parlamento para retratar la «debilidad parlamentaria» del Gobierno de Pedro Sánchez y visualizar la «alternativa» del Partido Popular. De hecho, ya advierten de otro «revolcón» el próximo jueves en el Congreso, después de que la formación de Carles Puigdemont haya adelantado que su intención es votar de nuevo en contra del techo de gasto, que es la base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado.

Con ese objetivo, desplegará en las próximas semanas una batería de iniciativas sociales y económicas en las que el Grupo Popular buscará apoyos en el trámite parlamentario de grupos como PNV o Junts, intentando desarmar el bloque de investidura.

Por lo pronto, fuentes del PP han indicado que este mismo mes los populares registrarán en el Senado su proposición de Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que lleva trabajando cuatro meses tras casi cuarenta reuniones con el sector y distintas administraciones públicas. También este mes de septiembre llevarán al Congreso una Ley de Conciliación que incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles, entre otras medidas.

Pese al empeño de Moncloa por trasladar reiteradamente que Pedro Sánchez «la legislatura se va a agotar», en el equipo de Feijóo subrayan que «no tiene mayoría estable» para gobernar como, a su entender, se evidenció esta semana al perder «la votación número 35» en el Congreso, cuando Junts tumbó la ley para limitar el alquiler de temporada.