El divorcio con Junts convierte al Gobierno de Sánchez en el más acorralado en 45 años de democracia

Pedro Sánchez preside, hoy por hoy, el Gobierno no sólo más débil sino también el más acorralado judicial y políticamente desde las primeras elecciones generales que se celebraron tras la aprobación de la Constitución. Si Sánchez no es capaz de volver a ganarse el apoyo de Junts (Puigdemont) en el Congreso, su Ejecutivo socialcomunista PSOE-Sumar no sólo será incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado –columna vertebral de la gobernabilidad–, sino que se verá condenado a ver cómo se tumban iniciativas legislativas que todo gobierno necesita en su día a día. Ya lleva meses comprobándolo.

El líder del PSOE ha diseñado a su medida el congreso federal del partido para este otoño, para reivindicarse y atrincherarse al frente de sus filas. Pero, si no prosperan las conversaciones que ha desplegado desesperadamente en Suiza con los de Puigdemont, su aclamación en el congreso de los socialistas estará embadurnada por una comprometedora debilidad como presidente del Gobierno, el cargo oficial al que se aferra y que es su principal activo ante los suyos para mantener la cabeza alta pese a las causas judiciales que acechan a su entorno personal más inmediato, con su esposa y su hermano imputados por corrupción.

En aritmética parlamentaria, ni siquiera el Gobierno de Adolfo Suárez fue tan endeble. Y Suárez acabó renunciando. En su caso, acosado fundamentalmente por el fuego amigo de las disputas que estallaron en el seno de UCD. Dimitió tras haber vencido incluso a Felipe González en la moción de censura que el socialista le había lanzado unos meses antes. UCD gobernó en minoría, pero el partido tenía 168 asientos en el Congreso tras haber sido la fuerza más votada en las generales de 1979 –le sacó 47 escaños de ventaja al PSOE de González–. Pedro Sánchez, sin embargo, gobierna tras haber perdido las elecciones generales del 27 de julio de 2023: las ganó el PP con 137 escaños, 26 más que el PSOE.

Pactos envenenados

El actual inquilino de La Moncloa se ha mantenido en el poder gracias a una envenenada retahíla de pactos múltiples, todos imprescindibles para seguir en la Presidencia. Y el divorcio con el partido de Junts de Puigdemont, a quien ahora le está suplicando en Suiza, ha hecho saltar por los aires esa frágil mayoría parlamentaria que trabó tras las generales del año pasado.

Sin los siete votos de Junts en el Congreso, está abocada al fracaso cualquier iniciativa legislativa que parta del Gobierno o que promuevan PSOE y Sumar para ejercer la gobernabilidad. En los últimos meses, han sido varias las votaciones que el Ejecutivo ha perdido, algunas de ellas en asuntos de significado calado.

La primera gran andanada de Junts llegó el 23 de julio pasado, apenas un año después de las últimas elecciones generales y sólo ocho meses después de que Pedro Sánchez arrancara su nuevo mandato tras ser investido por el Congreso. Ese primer torpedo de Junts a la línea de flotación del Gobierno de Sánchez se produjo al tumbar, con sus votos en contra, el techo de gasto presupuestario, que es el requisito previo e imprescindible para que el Ejecutivo pueda presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El asunto sigue bloqueado. Mientras, Sánchez se mantiene en el poder gobernando con las cuentas prorrogadas de 2023.

El inquilino de la Moncloa acumula en este particular otro récord sin parangón hasta la fecha: en los más de seis años que lleva en el poder sólo ha aprobado tres Presupuestos Generales del Estado.