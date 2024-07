El PSOE brama por el saludo de Carvajal pero se lo negó al presidente de las Cortes en Castilla y León

El PSOE ha dado muestra de su doble vara de medir después de que varios miembros de la formación hayan criticado el saludo del jugador de la selección española Daniel Carvajal a Pedro Sánchez cuando ellos mismos se lo negaron al presidente de las cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, por militar en Vox.

Así lo ha demostrado Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León y secretaria de organización del PSOE en la región, quien se negó a estrechar la mano del presidente del parlamento castellanoleonés y que ahora denuncia la mala educación del futbolista por saludar al presidente del Gobierno sin mantener el contacto visual. «¡Ser facha está reñido con tener mínima educación? Casi, como el señorío de los más jóvenes del equipo, casi», ha publicado la dirigente política a través de sus redes sociales.

Ser facha está reñido con tener mínima educación?

Casi, como el señorío de los más jóvenes del equipo, casi 😎😎 https://t.co/lBSc0x2X3d — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) July 15, 2024

No sólo esto, la vicepresidenta socialista ha cargado duramente contra el capitán de la selección española tildandolo de «fascista» y «zafio» y asegurando que ha ofendido a la mitad de España. «¿Y que le hace sospechar al tal Carvajal que nos gusta saludar fascistas? Lo que nos genera ni lo imagina, pero respetamos a este país más que todos los fascistas justos, ¡de nada caballero! España es mucho más y no tenía que ofender a más de la mitad… Zafio…», ha dicho la procuradora del PSOE.

Y que le hace sospechar al tal Carvajal que nos gusta saludar fascistas?????

Lo que nos genera ni lo imagina, pero respetamos a este país más que todos los fascistas juntos, de nada caballero!!

España es mucho más y no tenía que ofender a más de la mitad .. zafio… https://t.co/QsaTBn9HS4 — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) July 15, 2024

Cabe recordar que Ana Sánchez negó el saludo al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, cuando fue nombrada en 2022 vicepresidenta segunda del Parlamento regional. Asimismo, y tras el acuerdo de PP y Vox para formar un gobierno de coalición, varios cargos del PSOE también le negaron el saludo por ser militante de Vox a pesar de que era él quien les concedía las medallas de procuradores durante sus juramentos.

Fueron hasta siete miembros del partido socialista los que se negaron a estrechar la mano al presidente del parlamento de forma explícita. Todo una muestra de mala educación y una total falta de cortesía parlamentaria en el arranque de la actual legislatura castellanoleonesa. Concretamente los diputados socialistas Alicia Palomo, Laura Peregrina, Rosa Rubio Martín, Elisa Patricia Gómez, Pedro Luis González, José Francisco Martín y Patricia Gómez Urbán mostraron su lado más grosero al negarle el saludo a Carlos Pollán.

Ahora bien, este hecho no ha sido impedimento para que procuradores socialistas, como Nuria Rubio, eleven el tono contra Daniel Carvajal por su saludo a Pedro Sánchez pidiendo incluso su expulsión de la selección española de fútbol. «Si no nos representa a todos y a todas, no debería estar en la selección. Fin.», ha valorado la diputada del PSOE.

Si no nos representa a todos y a todas, no debería estar en la @SEFutbol. FIN. — Nuri Rubio/❤️ (@Nuri_Rubio) July 16, 2024

Por su parte, la socialista Patricia Gómez Urbán, quien también le negó el saludo a Carlos Pollán, ha publicado en sus redes sociales una pregunta tras el saludo de Carvajal a Sánchez. «¿Quién es Carvajal?», ha dicho.