El PSOE propuso en el Congreso crear una comisión para regular la gestación subrogada que ahora demoniza

El PSOE de Pedro Sánchez que demoniza ahora la gestación subrogada, en pleno debate nacional reabierto por el caso de la actriz Ana Obregón, propuso en el año 2015 la creación de una comisión de estudio en el Congreso de los Diputados ante la «importancia de regular» esta fórmula de reproducción asistida.

En concreto, fue en el mes de octubre de 2015, justo unos días antes de disolverse las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del 20-D, cuando la Comisión de Justicia de la Cámara Baja acogió el debate y la votación de una proposición no de ley de UPyD sobre la creación de un marco regulatorio para la gestación subrogada. Aquí, el PSOE de Sánchez, representado a través del diputado Mario Bedera, votó en contra de la PNL «porque, de hacerlo, despacharía de manera apresurada un tema que requiere de sosiego, calma e información, donde contrastar los tres intereses y porque la importancia de regular la materia requeriría de acuerdo entre los grupos parlamentarios», algo imposible porque las Cortes se disolvieron pocos días después.

Sin embargo, en aquella intervención, el diputado del Partido Socialista, que tenía a Pedro Sánchez como máximo responsable en su primera etapa al frente de Ferraz, propuso en nombre de su bancada para la siguiente legislatura la creación de una «comisión de estudio» sobre la gestación subrogada a fin de seguir los pasos de una «experiencia de éxito anterior». Bedera se refirió así al grupo de trabajo sobre la adopción nacional que acogió el Senado y que sentó las bases, desde «el consenso y tras casi dos años de comparecencias de expertos», de la ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia.

En cambio, ahora, el PSOE de Sánchez y su propio Gobierno se han descolgado estos días de aquella posición con duras declaraciones frente a la gestación subrogada. Por ejemplo, la ministra socialista de Justicia, Pilar Llop, ha llegado a hablar de que «los seres humanos no se compran, no se venden y no se trafica con los seres humanos». Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado la gestación subrogada como «una forma más de explotación del cuerpo de la mujer».

«En profundidad»

Por el contrario, quien sí ha empleado términos similares a los del diputado socialista Bedera en 2015 ha sido el hoy jefe de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien el pasado miércoles en Asturias abrió la puerta a la regulación de la gestación subrogada en España dado que «hay un vacío legal y ha de ser estudiado en profundidad y con sosiego», afirmó, subrayando al mismo tiempo que «no se puede mercantilizar en ningún caso cualquier tipo de actividad relativa a la gestación subrogada».

Como ha publicado OKDIARIO, después de aquellas elecciones del 20-D de 2015, Sánchez llegó a un pacto de investidura con Ciudadanos, partido que presidía Albert Rivera, en el que figuraba también el compromiso de impulsar la «maternidad subrogada» en dicho mandato. Pero el fracaso de esa investidura, convirtió tal acuerdo en papel mojado.