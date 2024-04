El PSOE propone «resocializar» a los presos de ETA sin obligarles a esclarecer 379 asesinatos sin resolver

El PSOE vasco tiene un plan para los presos de ETA. Y esa hoja de ruta pasa, según proponen los socialistas en su programa electoral para las elecciones vascas del próximo 21 de abril, por «reinsertar y resocializar» a los terroristas que aún cumplen condena en alguna de las tres cárceles de la comunidad autónoma, ahora bajo control del Gobierno vasco tras la cesión de competencias por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Eso sí, en su propuesta no se les pide nada a cambio a los etarras, a quienes se intentará «propiciar actitudes» para que colaboren con el esclarecimiento de los atentados «ya prescritos». No será obligatorio ni tampoco alcanzará a buena parte de los 379 asesinatos sin resolver que aún no han prescrito.

Al igual que hacen Bildu y el PNV en sus respectivos programas, el del PSOE propone un plan para «resocializar» a los presos de ETA. Para reinsertarlos en la sociedad una vez que esos 118 terroristas convictos vayan abandonando sus celdas en Martutene, Zaballa o Basauri. Eso sí, la promesa de más derechos no va a acompañada de deberes, dejando toda contraprestación por parte de los terroristas en el terreno de lo opcional.

De esa manera, los socialistas vascos, encabezados por Eneko Andueza, instan a esa «resocialización» en los términos marcados «por la Constitución y la legalidad penitenciaria». Una legalidad penitenciaria en la que sigue rigiendo la obligación de rechazar el terrorismo y colaborar con la Justicia, motivo por el que la Audiencia Nacional está revirtiendo terceros grados concedidos a los terroristas, pero que el PSOE elimina en su programa para sustituirla por otros términos: que se «propicien las actitudes de la población reclusa de asunción del daño causado y la voluntad de reparación, así como de esclarecimiento de la verdad en casos ya prescritos».

Es decir, otorgarles beneficios para «propiciar actitudes» que les lleven, voluntariamente, a colaborar para el esclarecimiento de 379 asesinatos sin resolver. Sin obligaciones. Cabe recordar que el PSOE no votó a favor de ello en el Parlamento Europeo, donde no dio su respaldo a la visita de eurodiputados a España -a petición de víctimas de ETA- para conocer el estado de las investigaciones sobre esos más de tres centenares de crímenes sin respuesta ni autor identificado.

«Éstas y otras políticas se enmarcan en el fomento de la justicia restaurativa, que actúa como complemento a la justicia formal y que comprende programas que deben además cobrar una nueva dimensión a partir de la asunción de las competencias penitenciarias por parte de la Comunidad Autónoma en la pasada legislatura», añade el PSOE en su programa electoral.

Bildu promete viviendas

Mientras, EH Bildu va un paso más allá. La formación abertzale ha lanzado su programa electoral de cara a las elecciones vascas, y entre los centenares de propuestas esbozadas hay muchas que beneficiarán el futuro de los presos de ETA. Una de ellas, encuadrada en medidas para mejorar las cárceles vascas, promete un plan de actuaciones para aquellos presos con «condenas largas» -como la gran mayoría de los terroristas- orientado a su reinserción, que contempla ayudas para la «adquisición de una vivienda» y obtención de un empleo.

Los presos de ETA ya no sólo saldrán de prisión anticipadamente, como ya viene ocurriendo y como Bildu busca acelerar, sino que lo harán en unas condiciones muy favorables. Según el programa electoral con el que la formación que dirige Arnaldo Otegi presenta como candidato a Peio Otxandiano, un futuro Gobierno abertzale en el País Vasco pondrá en marcha un «plan de lucha contra las consecuencias del encarcelamiento».

Entre las medidas que plantea Bildu en ese plan «con triple enfoque», se contemplan garantías para la «integración social y familiar», para la «adquisición de una vivienda» y para la obtención de «empleo». Cabe destacar el término «adquisición», que indicaría posibles ayudas o incentivos para la compra de una vivienda a esta población reclusa.

Bildu –explica en su programa– apuesta por diseñar «un completo sistema alternativo» en materia penitenciaria para adaptarlo a una «sociedad moderna y solidaria, que se preocupa por los reclusos, respeta los derechos de los presos (…) y da respuesta prioritaria al derecho a reinsertarse en la sociedad lo mejor y más rápidamente posible».