En medio de una brutal crisis migratoria y del polémico pacto que el PSOE ha llegado con Junts sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas), a Más Madrid no se les ocurre otra medida que exigir a la Real Academia Española (RAE) que retire el término mena del diccionario al considerarlo «despectivo» y desaconseje su utilización.

Los de Mónica García ignoran que mena es el acrónimo de menor extranjero no acompañado y no un vocablo inventado para denigrar a los inmigrantes. Por eso, han registrado una proposición no de ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para reclamar que la RAE desaconseje su normalización en el discurso público.

Y cómo no, sacan el comodín de «la ultraderecha» y dicen que es la que usa ese acrónimo de manera peyorativa: «El término mena, que son unas siglas de uso administrativo, en los últimos años se usa, por parte de la ultraderecha, como término despectivo y deshumanizante para divulgar discursos de odio hacia los niños y niñas migrantes».

Para explicar su propuesta, la diputada autonómica Emilia Sánchez-Pantoja ha defendido que «mena es hoy en día un estigma social que los denigra y los asocia a peligro y exclusión, dejándoles por el camino de percibirlos como los menores que necesitan protección que son anulando la empatía».

«Por eso pedimos a la RAE que elimine este término o al menos aclare que es un término despectivo y que solo se usa en España. Y le pedimos al Gobierno de Ayuso que se comprometa con un lenguaje sensible a la situación de estos niños y niñas. Nosotros preferimos llamarles infancia migrante, ha remarcado.

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, también ha registrado una iniciativa similar en la Cámara Baja, y ha criticado que si la RAE no aclara que es un término despectivo, lo que hace es «legitimar una narrativa que deshumaniza». Dice que al calificarlos así lo que se hace es «normalizar el trato discriminatorio» ante unas personas que no se merecen «etiquetas que los conviertan en blanco de criminalización y rechazo social».

La ‘infancia migrante’ de Mónica García frente a los ‘menas’

Los de Mónica García dicen que prefieren usar el término infancia migrante frente a menas para referirse a los extranjeros menores que llegan a España. Además de la petición a la RAE de eliminar el término, Más Madrid plantea promover el lenguaje adecuado para referirse a ellos de una forma «sensible a su condición de niños y niñas».

También reclama revisar la descripción jurídica de la infancia migrante, proponiendo sustituir el término de «menores extranjeros no acompañados o mena» en la legislación vigente.

Asimismo, pide que la Comunidad elabore un Plan Estratégico contra el Racismo y la Xenofobia hacia la Infancia de la Comunidad de Madrid, dotándolo con fondos y con la participación activa de «todos los sectores de la sociedad implicados». Piden en este texto que se comprometa la Asamblea con el «uso y el fomento de un lenguaje sensible a la condición vulnerable de la infancia migrante».