El PP se olvida del compromiso de Feijóo y no publicará la lista de leyes sanchistas que derogará

No habrá una lista pública con todas las leyes del sanchismo que el Partido Popular se compromete a derogar. El pasado mes de julio, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunció que esta lista se conocería en septiembre. Dos meses después, Génova se olvida del pacto verbal con los españoles bajo el pretexto de que forma parte de su trabajo diario combatir las políticas de Pedro Sánchez.

«Por eso les anuncio que no vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Para que el primer día del nuevo Gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo». Son las palabras que pronunció el presidente del PP en una declaración institucional ante las cámaras y delante de su recién nombrado Comité Ejecutivo Nacional.

Para Feijóo, era su propósito iniciar el nuevo curso político llevando a cabo una «limpieza total» de las políticas impuestas por el Gobierno de Sánchez. Una declaración de intenciones que, sin embargo, dos meses después lanzarse a dar la batalla al Ejecutivo, sigue sin articularse.

Este lunes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, tras ejercer como portavoz después la celebración del Comité de Dirección de los populares, respondió a preguntas de OKDIARIO que su partido, lejos de crear un listado de leyes concretas para su supresión directa, trabaja de manera constante en la derogación de las leyes impuestas por el Gobierno de Sánchez.

Así, en una breve respuesta, la número tres de Feijóo declaró también que «derogar el sanchsimo no es solo derogar leyes». «Derogar el sanchismo es construir un proyecto político alternativo al proyecto que en este momento consideramos que está destruyendo y deteriorando España», despachó ante la prensa convocada en la sede nacional del partido ubicada en la calle Génova.

De un total de al menos 150 leyes que se aproximó a aventurar Ezcurra su partido se plantearía suprimir, se puso el foco en normativas tales como la ley de amnistía, el cupo independentista -en caso de que aprobarse próximamente por el Gobierno de coalición- o la ley trans. Es decir, todas aquellas normativas que, para los de Feijóo, «afectan a la igualdad de todos los españoles».

Remiten a la ponencia política

Según fuentes oficiales del partido, no había constancia del compromiso preciso que manifestó el propio Feijóo con los españoles. No obstante, a las palabras de Excurra, se ha zanjado el asunto remitiendo a la ponencia política del PP aprobada tras el congreso nacional celebrado en el mes de julio.

Así, entra las líneas de acción de los de Feijóo para contrarrestar las políticas puestas en marcha por el Gobierno que conforman el PSOE y Sumar, destacan los compromiso del PP con materias tales como la regeneración democrática e institucional; la política de vivienda y la lucha contra la okupación; la bajada de impuestos; la igualdad de oportunidades entre los españoles; la calidad asistencial y la viabilidad económica del Sistema Nacional de Salud; o la política migratoria y de Defensa, entre otras.