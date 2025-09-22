El Gobierno intenta reducir a «bulo» el peligro de las mujeres maltratadas con las pulseras defectuosas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado el camino de esconder la chapuza que ha puesto en peligro a las mujeres maltratadas y intenta reducir a «bulo» la información, desvelada en exclusiva por OKDIARIO, sobre los errores con las pulseras antimaltrato defectuosas que señalan tanto a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, como a su antecesora, la podemita Irene Montero.

En los últimos días se han sucedido las declaraciones de la propia Redondo en la que denuncia que se están vertiendo «bulos y desinformaciones» que según la ministra, es lo que «pone en riesgo la seguridad de las mujeres». La ministra de Igualdad justifica la situación por un «problema técnico, de encriptación de datos» y habla de sólo «un 1%» en el que estaba el problema técnico.

La titular de Igualdad, sobre quien el Partido Popular ha pedido la dimisión por el caso de los dispositivos antimaltrato, afirmó también en declaraciones a los medios que «el mensaje es rotundo y claro» y que «las pulseras han funcionado en todo momento». Además, Redondo confirmó que «la seguridad de las mujeres está garantizada, antes y ahora».

Este lunes, Redondo ha vuelto a hablar, en este caso en el programa de La Sexta, Al Rojo Vivo, donde ha dicho que las mujeres maltratadas «tienen que estar tranquilas» porque «las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento». «No hay sistemas perfectos, es muy difícil que todo funcione perfectamente», se ha justificado la titular de Igualdad.

Por su parte, desde el PSOE, la portavoz adjunta en Madrid, Enma López, ha negado que Ana Redondo deba dimitir y ha lanzado «un mensaje de tranquilidad y de seguridad». A continuación, ha dicho que el de las pulseras antimaltrato «es un tema muy importante como para andar con bulos», sobre los que resalta que han «visto muchos».

«Parece ser que hubo alguna incidencia en esa transición», reconoce López, que pide «depurar esas responsabilidades que correspondan e ir a las fuentes oficiales». «Es muy importante que en un tema tan importante como la protección de las víctimas de violencia de género se vaya a las fuentes oficiales y no se dé pábulo a algunos bulos que nos encontramos», ha añadido, siguiendo con el discurso que el ala socialista del Gobierno quiere transmitir para eludir responsabilidades.

Sumar pide una «investigación»

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, ha dejado clara su postura este lunes y ha pedido «una pequeña investigación» para un nuevo caso que señala al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez. La reacción templada de la también ministra de trabajo sobre la pérdida de datos de órdenes de alejamiento incluye una petición de «que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación» de un sistema «que parece que no funcionaba correctamente».

Díaz ha defendido que, según la información que le llega desde el Ministerio de Igualdad, «el mecanismo está funcionando correctamente», pero solicita que se conozca lo ocurrido «si han existido fallos o disfunciones».

Yolanda Díaz, además, ha pedido que se repare a las afectadas por la chapuza de Igualdad. «Si hubo mujeres que se vieron perjudicadas por estos fallos, desde luego, como es lógico, el derecho a la reparación». La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha resaltado que «si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas», ha insistido.