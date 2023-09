La política hace extraños compañeros de cama. Las negociaciones por la investidura de Alberto Núñez Feijóo obligó al PP a sondear a Junts per Catalunya con el diputadodo del PP Esteban González Pons como interlocutor, como reveló en exclusiva OKDIARIO. Estos movimientos no han llevado a rubricar ningún acuerdo, pero la sintonía entre los equipos negociadores ha sido «positiva» y ambos se han comprometido a mantener «contactos discretos a largo plazo con vistas al día después del sanchismo».

En Junts no ven claro que Sánchez sobreviva políticamente a un mandato largo. El sanchismo puede tener fecha de caducidad y queda mucho partido por delante. De ahí que los golpistas no quieran cerrar ninguna puerta. «Hay mucha más confianza con el PP que con el PSOE», dicen en Junts, la ex Convergència. Porque saben que Sánchez no es de fiar y que todo lo que prometa se puede ir por el sumidero de las buenas intenciones si bajan la guardia. Ya lo había avisado Puigdemont cuando afirmó que están dispuestos a negociar, pero que el acuerdo no puede ser un parche, «sino un acuerdo que debe ser histórico».

Mientras tanto, el partido del fugado Carles Puigdemont no deja de subir el precio de sus exigencias. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este martes en la tribuna de oradores que dentro de «algunas semanas» será el momento de «hablar de autodeterminación» en el hemiciclo de la Cámara Baja. Algo que OKDIARIO ya avanzó a principios de septiembre.

Lo ha hecho en su primer discurso íntegro en catalán, con el que ha apoyado la tramitación de la reforma del Reglamento del Congreso que permite el uso de las lenguas cooficiales no sólo en las intervenciones orales sino también en las iniciativas escritas. Nogueras ha sacado pecho de que esta histórica reivindicación lingüística se haya abierto camino en tan pocas semanas cuando antes «parecía imposible». En este contexto, ha recalcado que los catalanohablantes siempre han tenido el «derecho» de utilizar su lengua, aunque éste no se les respetaba en el Congreso.

Junqueras quiere protagonismo

El PSOE rechaza que exista un acuerdo con las formaciones independentistas para llevar a cabo una amnistía a los implicados en el procès, tal como afirmó este mismo martes el líder de ERC, Oriol Junqueras. Fuentes de la dirección del PSOE niegan que ese acuerdo se haya producido y enmarcan estas declaraciones en la pugna entre ERC y Junts.

De este modo, los socialistas desmienten a Junqueras, que este mismo martes dio por hecho que el acuerdo que su partido suscribió con el PSOE para la constitución de la Mesa del Congreso ya incluía la amnistía, al tiempo que avisó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que su formación no renunciará a la unilateralidad.

En la cúpula del PSOE circunscriben estas declaraciones a la pugna dentro del independentismo, entre ERC y Junts, para ver quién lleva la voz cantante en las reclamaciones al PSOE, pues sus votos son necesarios para una hipotética investidura de Sánchez.

Por tanto, consideran que declaraciones del tipo de las de Junqueras no serán una excepción y se repetirán en los próximos días. «Vamos a escuchar mucho de esto», lamenta un alto dirigente socialista.