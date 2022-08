El PP niega que haya polémica con el gesto del Rey Felipe VI por no levantarse al paso de la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del ex terrorista Gustavo Petro como presidente de Colombia. Los populares sí que arremeten el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no defender al monarca de los «insultos» de Podemos, sus socios de Gobierno. «Es incapaz de poner orden», afirman desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El gesto del Jefe del Estado ha provocado los ataques de los dirigentes de Podemos hacia su figura, llegando a exigir que se pida disculpas a Colombia. Desde el PSOE, en cambio, restan trascendencia a ese episodio, que califican de «polémica de verano».

El portavoz adjunto y coordinador de Economía del PP en el Congreso, Jaime de Olano, ha señalado que el Rey «ha cumplido estrictamente el protocolo», por lo que ven «con sorpresa» que la mitad del Ejecutivo «se dedique a criticar» de esta manera al jefe de Estado.

«Esto es inadmisible. No se ha visto en ningún país del mundo civilizado. Lamentamos a estar más que acostumbrados a este tipo de actuaciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez», ha asegurado Jaime de Olano en declaraciones a los medios en la sede del PP.

A su juicio, este comportamiento demuestra «una vez más» las «debilidades» del Gobierno, y ha censurado la división del Ejecutivo que, según ha manifestado, es «el más dividido de la historia de la democracia».

Finalmente, ha denunciado de igual manera que Pedro Sánchez «no sea capaz» de poner orden en su Gobierno, en concreto haciendo referencia a los ministros de Podemos, según ha añadido.

Silencio de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre los ataques al Rey por parte de los socios que le mantienen en La Moncloa por permanecer sentado en la toma de posesión de Gustavo Petro.

Sánchez, de vacaciones en el Palacio de La Mareta (Lanzarote), guarda silencio pese a las críticas de sus aliados de Podemos, independentistas y proetarras, que desde ayer vienen arremetiendo con dureza contra el monarca. Un diputado de Podemos, Pedro Honrubia, incluso ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que dice que «si a Felipe el facha le molesta» la espada de Bolívar «que le den por saco» y lamenta «lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del Estado español».