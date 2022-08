Iceta justifica los ataques de Podemos al Rey Felipe VI por ser fruto «de las temperaturas elevadas»

El ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, ha encontrado una sorprendente razón para justificar los ataques de los socios chavistas de Pedro Sánchez a Felipe VI por no levantarse al paso de la espada de Bolívar en Colombia. Según el ministro de Cultura, todo es «fruto de las temperaturas elevadas» que sirven para que «algunos marquen una especie de oposición política». Esos «algunos» no son otros que los socios preferentes de Sánchez con quienes el propio Iceta comparte asiento en el Consejo de Ministros.

Iceta no querido desautorizar a Ione Belarra y se ha puesto de perfil. Se esperaba que desde el Gobierno se hiciera una defensa cerrada de la figura de Felipe VI pero Iceta ha preferido quitarle hierro al asunto tras las críticas de Podemos e independentistas al Rey Felipe VI por no levantarse al paso de la espada de Simón Bolívar en la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Para Iceta es una «polémica veraniega» y considera «disparatado» que España tenga que pedir disculpas por este gesto.

El ministro ha comentado que la presencia de la espada en la jura fue «sobrevenida» porque Gustavo Petro la «había pedido para preparar la ceremonia y el Gobierno saliente se la había negado». Según ha apuntado, «normalmente» suelen avisar antes de «estas cosas protocolarias». «Yo no sé si me pasa una espada por delante no sé si me levanto o no, la verdad. Si me han avisado, igual sí», ha señalado en una entrevista en Radio Nacional.

«No le daría importancia»

En esta clave, ha ironizado con que quizás se trate de una polémica «fruto de las temperaturas elevadas» que sirven para que «algunos marquen una especie de oposición política». Así, ha insistido en que no le daría la importancia y trascendencia que ha generado.

Preguntado acerca de las voces que piden que el país o el Gobierno debería disculparse por este gesto del Rey, el ministro ha señalado que le parece algo «absolutamente disparatado y desproporcionado». Y a renglón seguido lo ha comparado con aquellos que reclaman que España pida disculpas por el Descubrimiento de América.

«Yo siempre digo que lo que no estamos a tiempo es de decirle a Colón que se dé la vuelta», ha añadido, a la par que ha llamado a intentar buscar las cosas en los términos «razonables» y no «desmadrar lo que pueden ser pequeños gestos que no tienen esa trascendencia».

La secretaria general de Podemos y también ministra del Gobierno, Ione Belarra, criticó al Rey en redes sociales subrayando que España debía mostrar todo su apoyo al proceso democrático recorrido en Colombia: «Es inexplicable lo ocurrido y merece una disculpa».