El PP acusa al Gobierno de Sánchez de estar «instalado en la España oficial y alejado de la España real»

El coordinador general del PP y senador, Elías Bendodo, ha denunciado este sábado en Canarias que «el Gobierno de Sánchez vive instalado en la España oficial y alejado de la España real». En el arranque del curso político de los populares canarios en Lanzarote, el número tres del PP se ha pronunciado en este sentido el mismo día en que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha iniciado su gira El Gobierno de la gente en Sevilla, donde no ha escapado de los pitos y los abucheos.

En este contexto, Bendodo ha criticado que después de «atrincherarse» durante cinco meses y de no querer aceptar las propuestas económicas de Feijóo, Sánchez haya pasado a incorporarlas con «cuentagotas», como la rebaja del IVA del gas al 5%, una medida que el PP lleva reclamando desde el mes de abril. «El Gobierno acierta cuando rectifica, pero no es suficiente», ha señalado el coordinador general.

Bendodo ha advertido de las familias inician el curso escolar con una inflación del 10,4% y con la subida de las hipoteca, mientras Sánchez echa la culpa de la situación económica a Putin. El dirigente popular ha recordado aquí que ya que antes de que estallara la guerra de Ucrania la inflación en España alcanzaba el 7%.

«Cuando uno está tan arriba no tiene la capacidad de ver las grietas que ha generado el socialismo. Cuando el Falcon vuela tan alto y mira hacia abajo, no ve las grietas que ha generado su Gobierno», ha añadido Bendodo, incidiendo además que son muchas las familias que están eliminando productos básicos del carro de la compra al no poder hacer frente a dicha inflación de dos dígitos.

Asimismo, el senador por Andalucía ha criticado que ante esta situación económica «dramática», la respuesta de Sánchez ha sido subir los impuestos en 26 ocasiones, mientras se niega a dialogar con el PP, que ya le ha presentado hasta cinco propuestas de pactos: un plan económico con rebaja de impuestos; otro en materia de Defensa en el marco de la cumbre de la OTAN; otro de regeneración democrática en la Justicia, abriendo la puerta a la renovación del CGPJ; una modificación del artículo 49 de la Constitución para cambiar el término de «disminuidos» por personas con discapacidad, y el último relativo al ahorro energético.

«Macabro»

En cuanto al acercamiento de los presos etarras Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y Henri Parot al País Vasco, Bendodo lo ha calificado como un acto «macabro e inmoral».

«Acabamos de ver el acercamiento de Txapote y de Parot al País Vasco, un acto macabro e inmoral. Acordaos de aquellos que decían ‘votos por presos’. Aquí tenemos el perfecto ejemplo», ha apostillado.