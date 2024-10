Un policía que pidió a Koldo que lo enchufara en una embajada fue luego condecorado por el Gobierno

Un policía, identificado como R.V., de los que remitieron su currículum a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, para que hiciera gestiones en favor de ellos y fueran destinados en alguna embajada, resultó luego condecorado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así consta en la investigación del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

A través de otro compañero policía, cuyo nombre responde a las siglas A.C., el agente galardonado en 2023 por el Ministerio de Defensa hizo llegar a Koldo García en julio de 2019 su currículum para poder ser colocado en una embajada, donde la remuneración es mayor, de ahí que las legaciones sean destinos muy deseados. «Buenas tardes meu, aquí te mando el curriculum de mi colega, muchas gracias, campeón. Que pases buen día», le escribió A.C. a Koldo adjuntando el CV de R.V.

El correo que remitió el policía A.C. con el curriculum vitae de su compañero R.V. forma parte de la documentación aportada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional. Estas comunicaciones vendrían a demostrar que Koldo trasladaba que tenía mano en los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores. El agente A.C. también había reclamado a Koldo que moviera hilos para ayudarle a recalar en una embajada en Corea, Ucrania, Portugal o Marruecos.

Tres años y medio después de este correo, y con la trama Koldo todavía operativa, el agente de policía R.V. llegó a ser condecorado por el Gobierno de Pedro Sánchez a principios de 2023, en concreto, a través del Ministerio de Defensa, según ha podido confirmar OKDIARIO a partir de la información obrante en el Boletín Oficial de Defensa.

El Ejecutivo de Sánchez alega que el Ministerio de Interior nunca recibió esos correos sobre tales agentes de Policía Nacional, que sí llegaron a la cuenta oficial de Koldo García en el Ministerio de Fomento. Sin embargo, el Gobierno carece aquí de credibilidad alguna cuando se ha conocido, también a partir de un informe de la UCO, que fue el ex director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, recientemente reemplazado, quien dio el chivatazo a la trama de que estaba siendo investigada policialmente.

Correo de A.C.M. a Koldo adjuntando el CV de R.H.V.

A ello se une que el alto cargo del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, José Antonio Rodríguez, conocido como Lenin, admitió el pasado lunes como testigo en la Audiencia Nacional que fue él quien contactó con Koldo García para concretar los polémicos encargos de material sanitario con la empresa investigada Soluciones de Gestión SL. No obstante, a la pregunta de quién le dio el número de teléfono del asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Lenin aseguró no recordarlo.

El director general de Coordinación y Estudios reconoció que en el ámbito de su trabajo en el Ministerio del Interior se le informó que el Ministerio de Transportes liderado entonces por Ábalos estaba adquiriendo mascarillas y se le facilitó el contacto de Koldo García con quien habló para realizar otro contrato con Soluciones de Gestión. Sin embargo, en su declaración ante el juez, Lenin no dijo quién le dio los datos de contacto del asesor ministerial que da nombre al caso que investiga el juez Ismael Moreno.

Fuentes consultadas por OKDIARIO indicaron que el comisario de confianza de Marlaska estaría encubriendo a alguien de dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. El testigo declaró no recordar quién le dio el nombre de Koldo García, ni quién le dio instrucciones para llamar al que era asistente de Ábalos.

«Papel relevante»

Entretanto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la petición del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos para comparecer voluntariamente como testigo en esta causa después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apunta a un «papel de responsabilidad» del ex secretario de organización del PSOE en la trama.

El magistrado Ismael Moreno explica en una providencia que una vez recibida esa solicitud, se une al procedimiento y se traslada al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la pertinencia de la declaración o no de forma voluntaria. Se da la circunstancia de que, mientras tanto, el magistrado ya ha recibido respuesta por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de que Ábalos continúa siendo diputado electo, en este caso, adscrito al Grupo Mixto.

Este movimiento del juez se ha interpretado en el ámbito judicial como un paso previo para elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, quien tiene la competencia exclusiva para investigar a los miembros del Congreso de los Diputados, que gozan de la condición de aforados.

Según los investigadores de la Guardia Civil, los indicios recopilados ofrecen «una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García), su ex asesor, (Víctor de) Aldama -el presunto cabecilla y conseguidor de la trama- y la organización criminal dinamizada por este último».