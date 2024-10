Los apodos de la trama: Delcy era «la jefa», Ábalos «el jefe» y Koldo el «grandullón»

Los integrantes del caso Koldo mantenían un lenguaje críptico trufado de motes. El último informe de la UCO de la Guardia Civil recoge cómo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, era «la jefa» para los imputados; José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, era «el jefe; Koldo García, asesor del ministro, era «grandullón», «grandu» o «chiquitín»; a Víctor de Aldama, conseguidor y comisionista principal del caso, se le llamaba «el gomina»; y, entre otros, Pedro Sánchez, era «el 1».

Víctor de Aldama, desde hoy en prisión preventiva, y un amigo empresario venezolano llamaban a Delcy Rodríguez varias veces «la jefa» en sus conversaciones incautadas. Aldama, por ejemplo, le mandó el siguiente mensaje a su interlocutor: «(…) Te recuerdo que por mucho que conocieras a la jefa ese negocio que hicimos fue porque lo puse yo encima de la mesa tú conseguiste que se realizara». Aldama a la propia dirigente chavista le anima a hablar en una llamada telefónica de Ábalos con el Gobierno de Nicolás Maduro: «Y si no hablas tú con el que eres la JEFA jajajajaja». En una agenda que realizó Aldama a la número dos del Gobierno chavista también aparece el apunte: «Despedida de la jefa».

Por otra parte, Koldo García aparece mencionado en los chats de los terminales móviles intervenidos una decena de veces como el «grandullón». Los agentes de la UCO indican: «El primer pago del que se tiene constancia, se localiza concretamente el 18 de octubre de 2019. En esa fecha, Aldama creó una nota en su dispositivo móvil donde parece reflejar un desglose de gastos entre los que se encuentra Grandu 11500». «En múltiples ocasiones Aldama se refiere a Koldo como Grandullón», aclaran los agentes del Instituto Armado. «De esta forma, Aldama podría estar dejando constancia de un pago a Koldo que se produciría a finales de 2019, momento en el que ambos ya mantenían una relación personal y directa ligada al cargo público que este último ocupaba en el Ministerio de Transportes», agregan.

«El chiquitín»

En otro momento del informe conocido este jueves y consultado por OKDIARIO la UCO deja entrever que a Koldo García le llamaban «el gran». Igualmente otro involucrado en la trama se enfada con el asesor ministerial y traslada: «Muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor y me ahorro los calificativos que usa mi jefe. Por favor, que lo deje ya estar, que no haga nada». Como contrapunto, los implicados en el caso que evitan hablar con claridad por si acaso le están escuchando o leyendo dicen en otro momento: «Me dice que llames de parte del chiquitín», en referencia de Koldo García que se caracteriza por tener un físico de gran envergadura. Al día siguiente de ese mensaje Koldo García envía a Concha Andreu, entonces presidenta socialista de La Rioja, el contacto de un empresario integrante del grupo Los Cuatro Mosqueteros, Ignacio Díaz Tapia.

Otro de los apelativos frecuentes en el informe es el de «jefe» y el de «el 1». En algunas ocasiones queda claro que se refiere a Pedro Sánchez y en otra se trata de Ábalos. «Entre Aldama y Koldo se refieren a Ábalos como el jefe

de manera habitual», indican los agentes. En otro pasaje Aldama escribe a Delcy Rodríguez y dice: «Buenas tardes, Delcy, mensaje del jefe. La reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general del PSOE, no en Moncloa como presidente esto es importante que lo sepáis y entendáis, besos». Del mismo modo, la vicepresidenta venezolana se preocupa sobre «¿cómo está el jefe?» y Aldama le explica que la semana siguiente el Congreso de los Diputados vota una moción del PP para exigir su dimisión y «no es su mejor día».

Otro de las figuras que aparece, ya sin menos protagonismo, es Nadia Calviño, entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Asuntos Digitales. Los implicados en el caso de corrupción se refieren a ella como «la de Hacienda», a pesar que en esa cartera está y sigue estando María Jesús Montero.

Igualmente figura Francine Armengol, en esas fechas jefa del Ejecutivo balear. Koldo García le llama «cariño». Tras hablar de la compra de material sanitario, el asesor comenta: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».