La Policía de Marlaska acorrala a manifestantes en Ferraz para multarlos y corta otra marcha hacia La Moncloa

La Policía de Fernando Grande-Marlaska, nuevo y a la vez, antiguo ministro de Interior, ha recibido hoy nuevas órdenes para actuar en Ferraz ante las concentraciones frente a la sede de PSOE contra la Ley de Amnistía pactada con los independentistas de Junts y ERC. Asimismo, los agentes de la UIP se ha empleado en una nueva maniobra al tener que escoltar a una veintena de concentrados que en un momento dado han decido encaminarse a La Moncloa, como el pasado sábado. A la altura del parque de Oeste, los antidisturbios los han disuelto.

Los agentes desplazados este martes hasta la zona tenían la orden de identificar a los concentrados para multarles en el caso de que bajen de las aceras. La explicación que dan es que al no haber sido comunicada la concentración de este lunes a Delegación del Gobierno, la Policía no ha cortado la calle como en las 17 ocasiones anteriores. Este hecho motiva que el tráfico circule por la calle Ferraz y que los manifestantes no puedan bajar a la calzada, sólo permanecer en las aceras.

Las imágenes de los agentes acorralando a los concentrados en las aceras son bastante impresionantes y no las habíamos visto hasta el día de hoy. Los agentes no han procedido a hacer el habitual «cierre jaula» de todos los días, aseguran, al no estar comunicada, la concentración.

La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo en torno a los manifestantes que se encuentran en la esquina de Ferraz y Marqués de Urquijo en la entrada de la Parroquia Inmaculado Corazón de María. Un refuerzo que se produce después de notificarles que no han cortado el tráfico en Ferraz

Sobre las 20:00 horas, numerosos manifestantes se han congregado en las esquinas entre Ferraz y Marqués de Urquijo con los cánticos de «¡No es un presidente, es un delincuente!».

Manifestantes hacia Ferraz

Hacia las 21.00 horas los manifestantes han empezado a gritar que se van a al Palacio de La Moncloa, como ya intentaron hacer el pasado sábado cuando se cortó la carretera de La Coruña A6 a la altura de la residencia oficial del presidente del Gobierno español, fuertemente mente protegida por los antidisturbios. A las 21.15 horas una veintena de manifestantes ya estaban frente al Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, escoltados en todo momento por agentes de la Policía.

Hacia las 21:30 horas, cuando estaban en el madrileño parque del Oeste, concretamente, en el Camino de la Memoria, la Policía no les ha dejado seguir. Hasta ahí ha llegado su aventura.

Con información de Laura Fernández-Cañas