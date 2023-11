La táctica represiva en Ferraz más criticada en la UIP: la ‘jaula’ para aporrear manifestantes

De todas las imágenes que se captaron de las cargas policiales de los antidisturbios UIP en Ferraz este jueves, hay una que ha llamado especialmente la atención: se ejecutó un «cierre de jaula» en la zona ascendente de la calle Marqués de Urquijo hacia Princesa, una táctica habitual para cazar a cabecillas y detenerles, pero los agentes del cierre terminaron golpeando con sus defensas a los jóvenes que huían. «No tiene ningún sentido como actuación», explican fuentes policiales. De momento, no se ha abierto ninguna investigación de oficio en quince días de cargas.

Los agentes de la UIP saben bien lo que tienen que hacer cuando se detecta a los cabecillas de una algarada callejera: aplicar un «cierre de jaula». Una calle con manifestantes, con un grupo de antidisturbios en un extremo y otro en el lado contrario. Uno de los grupos inicia una carga utilizando las porras y los lanzadores, mientras el otro espera estático a que la masa de personas se dirija hacia donde se encuentran.

Entre esa masa atrapada que corre en la jaula, se supone, deben estar los cabecillas de los altercados a quienes se ha identificado y se busca detener. Durante la carrera, el jefe del operativo que espera estático vigila -con comunicaciones de radio- a los objetivos hasta que están cerca. Ahí, por sorpresa, se lanzan contra ellos para cercarlos, reducirlos y detenerlos. Una caza en toda regla, justificada contra quienes actúan de agitadores. Eso sí, a quienes no son objetivos de ese cerco se les debe facilitar la huida.

Sin embargo, este pasado jueves en Ferraz, ojos expertos en la labor y desempeño de la UIP en la calle detectaron una serie de irregularidades flagrantes a la hora de ejecutar esa misma técnica. Según explican, se vio perfectamente cómo en un momento de las cargas, los agentes se disponen para ejecutar esta jaula. El momento lo captó el periodista Unai Cano.

🔴 URGENTE | La Policía empieza a cargar y disparar en Ferraz. Se observa varios porrazos y varios grupos de personas que se han caído. pic.twitter.com/l9qgC6ch3r — Unai Cano (@unaicano10) November 16, 2023

En las imágenes puede verse cómo los agentes que esperan estáticos, explican fuentes policiales, sin permitir la vía de escape a quienes corren calle arriba, en un determinado momento se lanzan contra la masa con las defensas y comienzan los golpeos indiscriminados. Testigos de ello así lo refrendan. Quienes han realizado este tipo de maniobras decenas de veces advierten que es «del todo irregular». «Es ilegal hacer eso, peligroso para los manifestantes y no tiene sentido si no buscas a cabecillas».

Según ha sabido OKDIARIO, esta táctica se ha utilizado en grandes cargas policiales en Urquinaona en 2019, en el 15M y en la convocatoria del rodea el Congreso de 2012, cuando «se utilizó en dos de las tres grandes cargas que se realizaron para capturar cabecillas de extrema izquierda». En aquéllas, dicen, no hubo porrazos a quienes no eran objetivo.

«No se hace nunca algo así, les puede caer un buen puro porque no hay calle de salida. La función no es golpear, sino restablecer el orden. Así sólo se crea más desorden», explican otras fuentes. Y señalan, además, el hecho de que la carga se haya producido calle arriba. «Peligroso para todos, manifestantes y agentes», inciden.

Sin investigaciones

Dos semanas después del inicio de las protestas en Ferraz contra la Ley de Amnistía , el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska no ha ordenado ni una sola investigación de oficio sobre las imágenes de cargas de policía y el uso de gases lacrimógenos contra multitudes. Vídeos que han denunciado los manifestantes, acusando a los agentes de ciertos «abusos» y desproporción en la respuesta. Quienes se dedican a abrir e investigar este tipo de expedientes al personal policial aseguran que no recuerdan otra serie de manifestaciones mediáticas en las que Interior no haya pedido revisar la actuación de los UIP. Eso sí, por contra ya hay varios agentes expedientados por criticar la amnistía.

Milagro en Ferraz. El equipo de Marlaska, por primera vez desde que está en el Ministerio, según señalan fuentes policiales, no ha pedido la revisión de imágenes sobre la actuación de policías antidisturbios cuando la polémica salta a los medios en forma de videos. Ocurre, casualmente, ante la primera gran serie de manifestaciones que convoca y mueve la derecha desde que gobierna Pedro Sánchez.

Según explican a OKDIARIO fuentes próximas a la División de Personal de la Policía Nacional, no hay en marcha en estos momentos ninguna investigación o expediente abierto por uso desmedido de fuerza. Hay denuncias ciudadanas presentadas en comisaría. Varias, admiten. Pero no han entrado en el circuito de régimen disciplinario. De oficio, «nada de nada». Una orden política sería suficiente para iniciar los expedientes, pero cuentan con que no llegará.