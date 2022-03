Podemos se ha manifestado este miércoles delante del Congreso contra su propio Gobierno por el volantazo de Pedro Sánchez respecto al Sáhara. De hecho, entre los presentes en la concentración prosaharaui estaba el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, además de diputados de Podemos y portavoces socios del Ejecutivo, como Gabriel Rufián, de ERC, o Mertxe Aizpurua, de Bildu.

Estos diputados se han salido este mediodía del Pleno del Congreso, donde los grupos se encontraban respondiendo a Pedro Sánchez tras su intervención sobre el último Consejo Europeo y el reciente acuerdo con Marruecos respecto al Sáhara. Ya fuera del hemiciclo, se han manifestado junto a los miembros de las asociaciones prosaharauis FEMAS y ASCM.

Los integrantes de estas organizaciones han portado carteles donde se podían leer lemas del tipo: «Sánchez y PSOE legitiman la ocupación del Sáhara Occidental»; «Referéndum Ya» o «DEP credibilidad PSOE», entre otros. También han coreado, vigilados por un amplio cordón policial (Sánchez se encontraba dentro del Palacio de las Cortes), consignas como «Marruecos asesina, Sánchez patrocina»; «Sánchez defiende, el Sáhara no se vende»; «Que viva la lucha del Pueblo saharaui»; «Marruecos culpable, España responsable» o «Fuera Marruecos del Sáhara Occidental».

Las pocas decenas de manifestantes han recibido el apoyo in situ de diputados de Podemos, incluido Enrique Santiago, miembro del Gobierno de Sánchez, y de otras formaciones de la mayoría Frankenstein. Por ejemplo, han estado presentes los morados Javier Sánchez Serna, secretario tercero de la Mesa del Congreso; Antón Gómez-Reino, portavoz de Galicia en Común; Aina Vidal, portavoz de En Comú Podem; Lucía Muñoz, diputada por Baleares, o Juantxo López de Uralde, electo por Álava y ex líder de Equo. También ha aparecido entre los manifestantes prosaharuis el ex eurodiputado de IU Willy Meyer, padre de Amanda Meyer, la actual jefa de gabinete de la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero.

Podemos ha venido criticando la carta que Pedro Sánchez remitió al rey Mohamed VI de Marruecos en la que manifiesta que el plan de autonomía presentado por Rabat en 2007 constituye «la base más seria, creíble y realista» para resolver el contencioso del Sáhara. Sin embargo, los comunistas, favorables a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, no piensan abandonar el Gobierno por esta cuestión.

En su intervención en el Pleno, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha contestado a Sánchez que es evidente su giro «lamentable» sobre el Sáhara Occidental y le ha instado a volver a la defensa del referéndum de autodeterminación.

Además, ha señalado que Marruecos es un «régimen autoritario» que viola derechos humanos de un pueblo, como hace Rusia con la invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, ha cuestionado que el plan de autonomía de Moncloa para la zona sea una solución efectiva desde la realpolitik, puesto que esa fórmula se ensayó en Eritrea y acabó provocando una guerra de independencia, ha esgrimido Echenique.

No rompen

Sin embargo, el portavoz de Podemos ha dejado claro que no van a romper el Gobierno por este asunto, por mucho que se manifiesten junto a los prosaharauis entre insultos al propio Gobierno del que forman parte. Echenique ha dicho que un Ejecutivo de coalición implica por definición que dos partidos diferentes se coaligan sobre puntos en común y mantienen diferencias en otras cuestiones, como en el asunto del Sáhara. Una «perogrullada» que rebate los «aspavientos» de la oposición, ha sentenciado Echenique.